Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.(dok.PBSI)

GARDA putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum membidik gelar juara BWF World Tour Super 300 Orleans Masters 2026 seusai memastikan langkah ke perempat final.

Unggulan kedelapan itu melaju setelah mengalahkan Chen Su Yu/Lee Yu-Hsuan (Taiwan) melalui pertarungan tiga gim 14-21, 21-6, 21-13 di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Kamis.

“Kami pastinya membidik gelar juara di sini tapi tetap fokusnya satu pertandingan ke satu pertandingan dulu,” kata Febi, dikutip dari keterangan resmi PP PBSI.

Rachel menambahkan kemenangan ini juga menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka setelah hasil kurang memuaskan dalam dua turnamen sebelumnya yang selalu tersingkir di babak pertama masing-masing di Super 1000 All England dan Super 300 Swiss Open.

“Puji Tuhan bersyukur hari ini bisa menang. Dua turnamen kemarin kami terhenti di babak pertama jadi cukup senang dengan hasilnya. Ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri,” ujar Rachel.

Dia melanjutkan, meski lawan belum termasuk pasangan papan atas, pertandingan tetap berjalan tidak mudah sehingga mereka harus tetap waspada.

Sementara itu, Febi mengungkapkan mereka sempat mengalami kesulitan pada gim pertama karena masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan karakter kok.

“Pada gim pertama kami masih adaptasi dengan lapangan pertandingan, pukulan-pukulan kami juga masih tidak enak,” kata Febi.

Namun, pada gim kedua dan ketiga mereka mencoba meningkatkan tempo permainan hingga akhirnya menemukan ritme yang tepat untuk mengendalikan pertandingan.

“Di gim kedua dan ketiga kami mencoba menaikkan hawa, mempercepat tempo dan akhirnya bisa ketemu ritme dan pola yang pas,” tutur dia.

Rachel juga mengatakan pentingnya tampil lebih tenang dan meningkatkan fokus pada pertandingan berikutnya, mengingat kondisi kok yang cepat membutuhkan ketelitian lebih dalam pengambilan keputusan.

“Besok kami harus lebih tenang karena bolanya cepat. Dan fokusnya harus lebih jeli lagi,” kata Rachel.

Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan ketiga asal Taiwan Hsu Ya ChFing/Sung Yu-Hsuan yang menang atas Luo Yi/Wang Ting Ge asal China dengan skor 21-7, 22-24, 21-17.

Rachel/Febi menjadi asa terakhir Indonesia di sektor ganda putri. Satu wakil lainnya yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita harus terhenti di babak kedua setelah kalah dari wakil Jepang Sumire Nakade/Miyu Takahashi dengan skor 19-21, 13-21. (Ant/P-3)