Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
GANDA campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menyusul Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana ke babak 16 besar Orleans Masters 2026 setelah melalui pertarungan tiga gim ketat.
Amri/Nita harus bekerja keras sebelum menundukkan pasangan Thailand Phuwanat Horbanluekit/Benyapa Aimsaard dengan skor 17-21, 21-18, 21-16 dalam laga di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Rabu waktu setempat.
Pasangan Indonesia sempat berada dalam tekanan setelah kehilangan gim pertama. Meski sempat memberikan perlawanan ketat hingga skor imbang 8-8, Amri/Nita gagal membendung agresivitas lawan yang akhirnya mengunci gim pembuka dengan skor 21-17.
Memasuki gim kedua, Amri/Nita tampil lebih agresif dan langsung mengambil inisiatif permainan. Mereka membuka keunggulan cepat dan sempat memimpin jauh sebelum akhirnya menutup gim kedua dengan kemenangan 21-18 untuk memaksakan rubber game.
Pada gim penentuan, pasangan Thailand kembali mencoba mengambil kendali pertandingan dan sempat unggul 10-7. Namun Amri/Nita menunjukkan ketenangan dengan membalikkan keadaan setelah menemukan momentum permainan.
Dengan kepercayaan diri yang terus meningkat, Amri/Nita mampu menjaga keunggulan hingga memastikan kemenangan 21-16 sekaligus mengamankan tiket babak 16 besar.
Kemenangan tersebut menegaskan ketangguhan mental Amri/Nita, terutama saat mampu bangkit setelah tertinggal dan menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
Pada babak 16 besar, Amri/Nita akan menghadapi pasangan Belanda Brian Wassink/Debora Jille yang sebelumnya menyingkirkan wakil tuan rumah Natan Begga/Elsa Jacob dengan skor 22-20, 21-17.
Dengan hasil tersebut, Indonesia kini memiliki dua wakil di babak 16 besar nomor ganda campuran setelah sebelumnya Dejan/Bernadine lebih dulu melaju setelah mengalahkan pasangan India Dhruv Kapila/Tanisha Crasto 21-14, 21-18.
Dejan/Bernadine selanjutnya akan menghadapi pasangan China Zhu Yi Jun/Li Qian yang melaju setelah mengalahkan wakil Serbia Mihajlo Tomic/Anjela Vitman dengan skor 21-18, 21-15.
Sementara itu, pasangan Indonesia lainnya Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil harus terhenti pada babak pertama setelah kalah dari wakil Jepang Yuta Watanabe/Maya Taguchi melalui pertandingan tiga gim 24-26, 21-14, 13-21. (Ant/P-3)
