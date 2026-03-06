Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.(Dok PBSI)

PASANGAN ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026. Febriana/Meylisa menumbangkan wakil Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Bertanding di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) waktu setempat, duet non-unggulan tanah air ini menyudahi perlawanan unggulan keenam tersebut melalui drama tiga gim dengan skor 21-11, 18-21, dan 21-17.

Sejak awal laga, pasangan Indonesia tampil menekan dan berhasil mengunci gim pertama dengan selisih poin yang cukup telak. Meski sempat kehilangan momentum di pengujung gim kedua akibat penurunan fokus saat poin-poin kritis, Ana/Trias mampu bangkit dan menjaga konsistensi di gim penentuan.

Ana mengungkapkan bahwa kunci kemenangan mereka terletak pada kemampuan mengantisipasi perubahan tempo yang diterapkan lawan. Strategi untuk tidak terpaku pada satu ritme permainan terbukti efektif meredam agresivitas Iwanaga/Nakanishi.

"Ada peluang bisa menang dua gim langsung tapi di akhir gim kedua poinnya mepet terus jadi fokus kami agak turun dan akhirnya jadi bernafsu untuk buru-buru mematikan," ujar Ana dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa lawan sempat mencoba mempercepat tempo untuk keluar dari tekanan. "Kami coba memvariasikan dengan kadang ikut meladeni mereka tapi kadang kami coba memperlambat. Itu yang membuat kami terus bisa menekan mereka. Kami senang bisa menang dari pasangan Jepang ini," imbuhnya.

Senada dengan rekannya, Trias menekankan pentingnya menjaga aspek psikologis saat memasuki gim ketiga. Ketenangan menjadi faktor krusial bagi mereka untuk menutup pertandingan dengan kemenangan.

"Di gim ketiga kami fokus lagi, tidak memikirkan apa yang sudah terjadi dan tidak memikirkan poin. Fokus saja ke permainan," pungkas Trias. (E-4)