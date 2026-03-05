Taklukkan Cuaca Terik Tokyo, Danar Guritno Catat Waktu Impresif 3 Jam 12 Menit

Danar Guritno usai finis di Maraton Tokyo(MI/HO)

BRAND Ambassador MS Glow For Men, Danar Guritno, sukses menorehkan pencapaian membanggakan dalam ajang bergengsi Tokyo Marathon 2026 yang berlangsung pada Minggu (1/3/2025). Di tengah tantangan cuaca ekstrem, ia berhasil menyentuh garis finis dengan catatan waktu impresif: 3 jam 12 menit 42 detik.

Partisipasi tahun ini menjadi momen emosional sekaligus pembuktian bagi Danar. Setelah menjalani debut di lokasi yang sama pada 2025, ia kembali dengan ambisi besar untuk melampaui batas kemampuannya sendiri. Tekad ini pun terbayar lunas; Tokyo menjadi marathon ketiganya dalam setahun terakhir sekaligus saksi bisu peningkatan performanya yang signifikan.

Melawan Batas Fisik dan Cuaca Ekstrem

Baca juga : Berhasil Finis di Maraton Tokyo, Juragan 99 Penuh Syukur dan Haru

Perjalanan Danar menaklukkan lintasan sepanjang 42,195 kilometer ini tidaklah mudah. Sejak bendera start dikibarkan, suhu udara yang panas dan terik matahari yang menyengat menjadi musuh utama bagi sekitar 39.000 peserta, termasuk 150 pelari asal Indonesia lainnya.

Bagi Danar, tantangan terbesar bukan hanya soal jarak, melainkan keraguan terhadap kondisi fisiknya sendiri. Dengan postur tubuh yang cenderung heavy build, ia sempat mempertanyakan kemampuannya bersaing di kategori Full Marathon. Namun, kedisiplinan latihan selama satu tahun terakhir menjadi jawaban atas keraguan tersebut.

Ia menceritakan bagaimana kondisi kritis melanda sejak kilometer awal.

Baca juga : Juragan 99 Tegaskan Siap Ikuti Maraton Tokyo

“Begitu race mau dimulai, teriknya matahari benar-benar menyengat kepala. Saya tahu ini tidak mudah, bahkan sejak kilometer awal sudah terasa kritis. Sempat terlintas rasa takut akan dehidrasi, kram, bahkan blackout,” ungkap Danar.

Meski dihantui risiko fisik yang berat, mentalitas menjadi pembeda.

“Tapi Alhamdulillah, saya bisa melewati semuanya sampai finish line hanya dengan kekuatan mental. Saya menutup race dengan senyum, tangis, dan rasa bangga karena bisa mengeksekusi rencana meskipun tidak mudah,” tambahnya.

Inspirasi Gaya Hidup Sehat

Keberhasilan Danar di kancah internasional ini sejalan dengan misi MS Glow For Men yang memandang olahraga lari sebagai simbol ketangguhan dan konsistensi pria modern. Melalui pencapaian ini, mereka berharap dapat menginspirasi pria Indonesia untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang dalam berprestasi.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam membangun budaya hidup sehat, MS Glow For Men tengah bersiap menggelar ajang lari berskala nasional. Acara bertajuk MS Glow For Men Half Marathon 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026 di Malang, Jawa Timur.

Event ini diharapkan menjadi wadah bagi para pelari dari seluruh penjuru daerah untuk memperkuat solidaritas komunitas sekaligus merayakan semangat hidup aktif dan penuh percaya diri. (Z-1)