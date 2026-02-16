Robi Syianturi Pecahkan Rekor Nasional dan Asia Tenggara di Sevilla Marathon 2026

Atlet maraton Indonesia Robi Syianturi(MI/HO)

PELARI jarak jauh andalan Indonesia, Robi Syianturi, kembali mengukir tinta emas di kancah internasional. Tampil di ajang Sevilla Marathon 2026 yang berlangsung pada 15 Februari 2026, atlet besutan ASICS Indonesia ini sukses memecahkan rekor marathon nasional sekaligus menjadi yang tercepat di Asia Tenggara.

Robi menyentuh garis finis dengan catatan waktu fantastis, yaitu 2 jam 13 menit 18 detik.

Pencapaian di Sevilla ini merupakan kali ketiga Robi memecahkan rekor nasional secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir, melanjutkan tren positifnya setelah Gold Coast Marathon 2025 dan Valencia Marathon 2024.

Sevilla Marathon sendiri merupakan ajang berlabel Elite dari World Athletics yang dikenal memiliki rute paling datar dan cepat di Eropa.

Dengan temperatur yang sejuk serta lintasan yang melintasi berbagai landmark ikonik di Spanyol, ajang ini menjadi panggung ideal bagi Robi untuk melampaui batas kemampuannya.

Atas pencapaian ini, Robi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pihak-pihak yang telah mendukung kariernya.

"Saya sangat bersyukur bisa kembali memecahkan rekor di Sevilla Marathon 2026. Terima kasih kepada ASICS Indonesia yang terus mendukung saya secara konsisten sejak 2022 dan telah menjadi bagian perjalanan karier saya dari tingkat nasional hingga internasional. Pencapaian ini untuk Indonesia, keluarga, seluruh komunitas lari yang selalu mendukung," ujar Robi Syianturi.

Prestasi di Sevilla semakin mempertegas dominasi Robi di kawasan regional. Sebelumnya, ia juga telah mengamankan medali emas maraton di SEA Games 2025 Thailand dan memegang rekor nasional half-marathon dengan waktu 1 jam 3 menit 24 detik. (Z-1)