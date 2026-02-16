Robi Syianturi Pecahkan Rekor Nasional dan Asia Tenggara di Sevilla Marathon 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELARI jarak jauh andalan Indonesia, Robi Syianturi, kembali mengukir tinta emas di kancah internasional. Tampil di ajang Sevilla Marathon 2026 yang berlangsung pada 15 Februari 2026, atlet besutan ASICS Indonesia ini sukses memecahkan rekor marathon nasional sekaligus menjadi yang tercepat di Asia Tenggara.
Robi menyentuh garis finis dengan catatan waktu fantastis, yaitu 2 jam 13 menit 18 detik.
Pencapaian di Sevilla ini merupakan kali ketiga Robi memecahkan rekor nasional secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir, melanjutkan tren positifnya setelah Gold Coast Marathon 2025 dan Valencia Marathon 2024.
Sevilla Marathon sendiri merupakan ajang berlabel Elite dari World Athletics yang dikenal memiliki rute paling datar dan cepat di Eropa.
Dengan temperatur yang sejuk serta lintasan yang melintasi berbagai landmark ikonik di Spanyol, ajang ini menjadi panggung ideal bagi Robi untuk melampaui batas kemampuannya.
Atas pencapaian ini, Robi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pihak-pihak yang telah mendukung kariernya.
"Saya sangat bersyukur bisa kembali memecahkan rekor di Sevilla Marathon 2026. Terima kasih kepada ASICS Indonesia yang terus mendukung saya secara konsisten sejak 2022 dan telah menjadi bagian perjalanan karier saya dari tingkat nasional hingga internasional. Pencapaian ini untuk Indonesia, keluarga, seluruh komunitas lari yang selalu mendukung," ujar Robi Syianturi.
Prestasi di Sevilla semakin mempertegas dominasi Robi di kawasan regional. Sebelumnya, ia juga telah mengamankan medali emas maraton di SEA Games 2025 Thailand dan memegang rekor nasional half-marathon dengan waktu 1 jam 3 menit 24 detik. (Z-1)
Perjalanan Danar Guritno menaklukkan lintasan sepanjang 42,195 kilometer ini tidaklah mudah.
Seluruh hasil lelang jersei Robi Syianturi yang digunakan di SEA Games 2025 disumbangkan untuk membantu korban bencana alam di Sumatra.
Robi Syianturi mencatatkan waktu impresif 2 jam 27 menit 33 detik, meninggalkan jauh para pesaingnya di nomor maraton SEA Games 2025.
Odekta Elvina Naibaho tampil memukau di SEA Games 2025. Ia finis terdepan dengan catatan waktu impresif 2 jam 43 menit 13 detik.
Biasanya, nomor-nomor lari jarak jauh seperti maraton dan 10.000 meter digelar pagi hari untuk menghindari teriknya matahari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved