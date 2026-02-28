Wujud Dukungan Komunitas Motor Indonesia untuk Gresini Racing di MotoGP 2026

Ilustrasi(Dok Instagram Bold Riders)

GRESINI Racing di MotoGP 2026 kembali bermitra dengan Bold Riders dan menegaskan komitmen komunitas motor Indonesia dalam mendukung tim independen tersebut sekaligus memperkuat eksistensi di panggung balap motor dunia. Komunitas motor lintas genre terbesar di Indonesia, Bold Riders, kembali memperkuat kemitraan dengan Gresini Racing pada musim MotoGP 2026. Tahun ini menjadi kali kelima sejak 2021 Bold Riders secara konsisten mendukung tim independen asal Italia tersebut, sekaligus membawa semangat komunitas motor Indonesia ke level internasional.

Dukungan tersebut kembali terlihat melalui penempatan logo Bold Riders pada livery motor Ducati Desmosedici GP26 milik Gresini Racing, tepatnya di bagian depan dekat winglet kanan dan kiri. Logo yang sama juga terpasang pada wearpack yang digunakan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, masing-masing di bagian lengan atas kanan dan kiri.

Perwakilan Bold Riders Matthew Raynaldi menegaskan bahwa sejak didirikan pada 2018, Bold Riders membawa semangat "Spirit of Brotherhood" yang menjadi fondasi utama komunitas ini. Hingga kini, lebih dari 600 komunitas motor dengan ribuan anggota dari seluruh Indonesia telah bergabung.

"Kebanggaan terhadap spirit of brotherhood yang sangat luas dari komunitas motor se-Indonesia inilah yang ingin terus kami bawa ke level internasional. Terlebih kami juga melihat progres positif yang signifikan dari Gresini Racing yang semakin diperhitungkan di kancah balap tertinggi MotoGP," ujar Matthew.

Konsistensi dukungan tersebut turut sejalan dengan performa impresif Gresini Racing sepanjang musim 2025. Tim tersebut mencatat sejumlah pencapaian penting, termasuk gelar Rookie of The Year yang diraih Fermin Aldeguer, posisi runner-up klasemen oleh Alex Marquez, serta predikat Best Independent Team.

Memasuki musim 2026, optimisme terhadap performa tim semakin tinggi. Alex Marquez dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dan semakin konsisten setelah meraih posisi kedua musim lalu. Namanya pun mulai diperhitungkan sebagai kandidat kuat juara dunia.

Gresini Racing juga telah memastikan bahwa Alex Marquez dan Fermin Aldeguer akan menggunakan motor Desmosedici GP26 dengan spesifikasi pabrikan yang sama seperti yang digunakan Ducati Lenovo Team, yang diperkuat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Hal ini membuka peluang persaingan semakin ketat di lintasan.

"Support dari ribuan anggota komunitas Bold Riders se-Indonesia tentunya akan jadi penyemangat dan motivasi tersendiri bagi Gresini Racing untuk bisa berbicara lebih banyak di lintasan MotoGP sepanjang musim ini," tambah Matthew.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bold Riders juga menyiapkan berbagai program dan kegiatan sepanjang musim. Sebelumnya, komunitas ini telah menggelar sejumlah kegiatan seperti Goes to Mandalika pada 2024 dan Goes to Sepang pada 2025. Tahun ini, Bold Riders berencana memberikan dukungan langsung pada seri MotoGP di Motegi, Jepang.

"Pastinya di MotoGP 2026 ini juga akan ada berbagai kegiatan seru serupa. Jadi buat komunitas motor se-Indonesia, wajib pantengin terus informasi program dan event terbaru dari Bold Riders di akun Instagram @boldriders ya," kata Matthew.

Seri pembuka MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Tailan, akhir pekan ini. Alex Marquez menunjukkan performa menjanjikan setelah mencatatkan waktu tercepat dalam uji coba pramusim di sirkuit tersebut, serta tampil impresif pada balapan di Tailan musim lalu.

"Saya sangat senang dengan motor baru ini dan sangat bersemangat memulai musim baru bersama tim. Kami harap ini akan jadi musim yang penuh kesuksesan, kami akan mengerahkan semua komitmen dan kerja keras yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kami," ujar Alex Marquez. (E-4)