Tekuk Yastremska, Janice Tjen Melaju ke Babak Kedua Dubai Tennis Championship 2026

Janice Tjen.(WTA)

PETENIS Indonesia Janice Tjen melaju ke babak kedua Dubai Tennis Championship 2026 setelah menundukkan Dayana Yastremska dua set langsung 6-4, 6-1 di Dubai Duty Free Tennis Stadium, Minggu (15/2).

Langkah Janice Tjen di tur WTA 2026 terus menunjukkan konsistensi. Tampil sebagai penerima wildcard, petenis peringkat 46 dunia itu membuka kiprahnya di Dubai dengan kemenangan meyakinkan atas semifinalis Australia Terbuka 2024, Dayana Yastremska.

Bertanding di Dubai Duty Free Tennis Stadium, Janice tampil solid sejak awal laga. Ia mampu mengendalikan ritme permainan dan memaksa Yastremska bermain dalam tekanan. Set pertama diamankan 6-4 sebelum Janice tampil lebih dominan pada set kedua dan menutup pertandingan 6-1.

Secara statistik, Janice memperlihatkan kematangan permainan. Ia membukukan tiga ace dan hanya melakukan tiga double faults.

Efektivitasnya dalam memanfaatkan peluang juga menjadi pembeda. Dari tujuh kesempatan break point, tiga di antaranya berhasil dikonversi menjadi poin krusial.

Sebaliknya, Yastremska tampil kurang stabil. Petenis Ukraina berusia 25 tahun itu mencatat lima double faults tanpa satu pun ace, sehingga kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya.

"Tjen mengurus bisnisnya," tulis akun resmi WTA menggambarkan performa lugas Janice di laga pembuka tersebut.

Keberhasilan menembus babak 32 besar di Dubai memperpanjang tren positif Janice pada awal musim ini. Sebelumnya, ia juga memaksimalkan wildcard di Abu Dhabi Open 2026 dan Qatar Open 2026.

Di Abu Dhabi, Janice sempat menyingkirkan petenis peringkat 29 dunia, Maya Joint, sebelum langkahnya dihentikan Liudmila Samsonova. Adapun di Qatar, ia membuat kejutan dengan mengalahkan Beatriz Haddad Maia, sebelum akhirnya takluk dari petenis nomor dua dunia, Iga Swiatek.

Pada babak kedua Dubai Tennis Championship, Janice akan menghadapi pemenang laga antara unggulan ke-13 Liudmila Samsonova dan Leylah Fernandez. Ujian tersebut menjadi kesempatan berikutnya bagi Janice untuk membuktikan konsistensinya di level WTA 1000. (I-2)