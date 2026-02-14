Indonesia Resmi jadi Tuan Rumah Kejuaraan Tinju Asia U-23 & Youth 2026

Poster kejuaraan tinju IBA Asian U-23 and Youth Men & Women Open Boxing Championship.(Dok. IG Pertina)

AJANG kejuaraan tinju IBA Asian U-23 and Youth Men & Women Open Boxing Championships resmi akan digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) mengumumkan Jakarta akan menjadi ajang yang akan digelar pada 5 April 2026 tersebut.

​Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pertina Hillary Brigitta Lasut, mengatakan penunjukan tersebut merupakan sebuah kehormatan besar bagi Indonesia, sekaligus membuktikan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan baru mereka.

​"Kami memiliki manajemen dan kepemimpinan baru yang berorientasi pada kemajuan tinju. Target kami jelas untuk mencapai prestasi baru selangkah demi selangkah dan mendukung generasi muda yang merupakan akar rumput dari olahraga ini," ujar Hillary, dalam keterangan resminya, Sabtu, (14/2).

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah ajang bergengsi bagi para petinju muda di Asia itu setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat.

Pemilihan Jakarta sebagai tuan rumah juga membawa semangat nostalgia. Indonesia terakhir kali mencatatkan sejarah besar saat menjadi tuan rumah Kejuaraan Tinju Asia pada tahun 1977. Kala itu, dua legenda tinju tanah air, Syamsul Anwar Harahap dan Benny Maniani, berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia.

​Hillary berharap ajang tahun 2026 ini bisa menjadi momentum lahirnya juara-juara baru yang mengikuti jejak para legenda tersebut.

"U23 dan Youth adalah masa depan kita. Mereka memimpikan emas internasional, dan tugas kami adalah memfasilitasi mimpi tersebut menjadi kenyataan di tanah air sendiri," tambahnya.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Hillary menegaskan bahwa Indonesia memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat tinggi. Seluruh jajaran staf, komite penyelenggara, hingga sukarelawan telah dikerahkan untuk memastikan acara berjalan lancar dan berkesan bagi seluruh delegasi negara peserta.

​Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Hillary juga mengungkapkan rasa bangganya. "Suatu kehormatan dapat berhasil dipercayakan untuk menjadi Tuan Rumah dalam masa kepemimpinan ini. Semoga ini menjadi sejarah yang membanggakan untuk Indonesia," tulisnya.

​Kejuaraan ini diharapkan tidak hanya memperkuat prestasi atlet nasional, tetapi juga mempererat hubungan antarfederasi tinju di seluruh Asia melalui semangat sportivitas di atas ring. (Ant/H-3)