Ditutup di Makassar, Turnamen Nasional Perkuat Posisi Domino sebagai Olahraga Pikiran

HGI City Cup 2026-Makassar Fest, program turnamen domino seasonal yang digelar Higgs Games Island (HGI), resmi ditutup di Mall Trans Studio Makassar, Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatan ini sukses menarik ribuan pengunjung dan melibatkan ratusan peserta domino dari berbagai komunitas.

HGI City Cup 2026 merupakan satu rangkaian kompetisi domino berbasis strategi (mind sport), dimulai dari babak penyisihan tournament domino dan ditutup grand final dalam format carnival budaya dan komunitas. Dari rangkaian itu, tercatat 16 pemenang domino yang bertanding di babak final.

Selain menyaksikan Final Domino Match, pengunjung antusias mengikuti berbagai permainan interaktif seperti ludo, billiard, lempar gelang, dan domino fun games.

Direktur PR Strategi Higgs Games Island Eko Budi menyampaikan HGI City Cup merupakan komitmen jangka panjang HGI dalam menghadirkan hiburan berbasis strategi yang positif.

“Melalui HGI City Cup, kami ingin menegaskan domino adalah permainan strategi dan olahraga pikiran (mind sport) yang mengedepankan konsentrasi, kemampuan berpikir, dan sportivitas. Seluruh kompetisi dilaksanakan profesional dengan dukungan sistem digital agar berjalan tertib, transparan, adil, dan bebas dari praktik perjudian,” ungkapnya.

Dari sisi olahraga, Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (Pordi) mengapresiasi turnamen yang menjunjung standar kompetisi dan sportivitas.

“Turnamen seperti HGI City Cup menunjukkan domino dapat dikemas secara profesional, terstruktur, dan edukatif. Ini jadi ruang pembinaan yang sehat bagi komunitas serta memperkuat posisi domino sebagai olahraga pikiran,” ujar perwakilan PB Pordi.

Sementara itu, KONI menilai HGI City Cup sebagai contoh kolaborasi positif antara olahraga, budaya, dan masyarakat. “Kalau bisa, HGI City Cup diselenggarakan di seluruh daerah yang memiliki nilai budaya dan potensi wisata. Kami ingin domino dikenal lebih luas, bahkan sampai ke kancah global,” harapnya.

HGI City Cup 2026-Makassar Fest juga melibatkan UMKM arts dan fesyen lokal, yang turut merasakan dampak positif dari meningkatnya kunjungan dan transaksi selama acara.

Setelah sukses di Makassar, HGI City Cup 2026 akan berlanjut ke Kota Surabaya, Jawa Timur, melanjutkan rangkaian turnamen domino seasonal dan carnival komunitas di kota berikutnya. (H-2)