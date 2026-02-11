Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional Tetapkan Agenda Kejuaraan 2026

Headline
Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB Orado) resmi menetapkan agenda kejuaraan berjenjang untuk tahun 2026. Rangkaian kualifikasi yang meliputi Kejuaraan Cabang (Kejurcab) dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) dimulai pada Februari ini sebagai jalur seleksi resmi menuju Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang dijadwalkan berlangsung pada 11-12 April 2026.
Ketua Harian PB Orado, Giri Bayu Kusumah, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan fleksibilitas kepada setiap daerah untuk mengatur jadwal kualifikasi sesuai dengan kesiapan organisasi masing-masing.
"Pelaksanaan kejurcab dan kejurprov menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing pengcab dan pengprov, sehingga waktunya bisa berbeda-beda," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (11/2).
Meskipun waktu pelaksanaan bisa berbeda, seluruh daerah tetap diwajibkan mengikuti koridor waktu yang telah ditetapkan pusat. Sumatra Selatan tercatat sebagai provinsi pertama yang mengunci jadwal dengan rencana menggelar Kejurcab serentak di seluruh kota pada 15 Februari 2026. Dalam sistem seleksi ini, para juara di tingkat kabupaten dan kota berhak tampil di Kejurprov, lalu pemenang di tingkat provinsi akan menjadi wakil resmi menuju Kejurnas ORADO 2026.
Giri menegaskan bahwa seluruh rangkaian seleksi daerah berlangsung mulai Februari hingga paling lambat 5 April 2026 sebagai persiapan menuju puncak kompetisi.
Sementara itu, Ketua Bidang Humas PB ORADO, Henry Kurnia Adhi atau Jhon LBF, menekankan agar setiap tingkatan pengurus menjaga standar penyelenggaraan.
"Kami mendorong seluruh pengprov dan pengcab untuk menjadikan kejurcab dan kejurprov sebagai bagian dari pembinaan atlet yang berkesinambungan, bukan sekadar kompetisi," tegasnya.
Melalui koordinasi dan pemantauan ketat dari pusat, PB ORADO optimis bahwa Kejurnas 2026 akan melahirkan atlet-atlet domino terbaik melalui seleksi yang terstruktur. (E-3)
