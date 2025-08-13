Armand Duplantis Pecahkan Rekor Dunia Lompat Galah untuk Ke-13 Kalinya

Headline
ARMAND Duplantis memecahkan rekor dunia lompat galah putra untuk ke-13 kalinya - dan ketiga kalinya tahun ini - dengan lompatan 6,29 meter di Grand Prix Hongaria.
Pelompat galah ganda berusia 25 tahun ini, juara Olimpiade dan dunia, berhasil melompati 6,28 m di ajang Stockholm Diamond League pada Juni.
Namun, ia melampaui angka tersebut pada percobaan keduanya di Budapest, Selasa (12/8).
Duplantis pertama kali memecahkan rekor dunia, yang saat itu dipegang oleh atlet Prancis Renaud Lavillenie selama enam tahun, pada Februari 2020 dengan lompatan 6,17 m di Polandia.
Ciri khasnya adalah memecahkan rekor dengan selisih satu sentimeter.
Duplantis gagal pada percobaan pertamanya di ketinggian 6,11 m, sementara Emmanouil Karalis dari Yunani mengundurkan diri setelah gagal dua kali pada ketinggian yang sama.
Atlet Swedia itu kemudian mencoba memecahkan rekor baru dengan palang yang lebih tinggi, yang berhasil ia selesaikan, meskipun palangnya sedikit terguncang pada percobaan keduanya.
Duplantis langsung berlari ke arah penonton untuk merayakan kemenangan bersama keluarga dan pasangannya, Desire Inglander.
Pada Sabtu (9/8), ia berkompetisi di Silesia Diamond League di Polandia, di mana ia juga memecahkan rekor dunia tahun lalu.
Duplantis juga akan berusaha menjadi orang kedua, setelah Sergey Bubka, yang memenangkan tiga gelar juara dunia lompat galah luar ruangan berturut-turut saat ia bertanding di Tokyo, bulan depan.
Antara 1984 dan 1994, Bubka dari Ukraina memecahkan rekor dunia luar ruangan sebanyak 17 kali dan rekor dalam ruangan sebanyak 18 kali. (bbc/Z-1)
Kemenangan kali lebih spesial bagi atlet berusia 25 tahun tersebut karena ini merupakan kali pertama Armand Duplantis memecahkan rekornya di Swedia.
Diva mencatatkan rekor baru dengan lompatan setinggi 4,30 meter, melampaui Rekor Nasional (Rekornas) Lompat Galah Putri tas namanya sendiri yang dicetak di PON XXI/2024.
Nina Kennedy memenangkan medali emas Olimpiade pertama bagi Australia di lompat galah putri.
Catatan itu memperbaiki rekor dunia 6,24 meter atas namanya sendiri yang ia bukukan di kejuaraan Xiamen Diamond League pada April 2024 lalu.
Armand Duplantis memecahkan rekor dunia, yang dicetaknya sendiri pada April lalu setinggi 6,24 meter, dengan selisih 1 cm pada lompatan ketiga dan terakhirnya.
Para atlet itu akan diberangkatkan pada awal November setelah penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Atletik di Solo, Jawa Tengah, akhir Agustus.
Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PB PASI periode 2021-2025, kembali mengajukan diri sebagai Calon Ketua Umum.
Ada dua kejuaraan atletik yang akan digelar di Indonesia pada November tahun ini dan tahun depan.
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Ada 15 nomor yang dilombakan di MAC Seri 1 2025.
