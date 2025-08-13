Armand Duplantis Pecahkan Rekor Dunia Lompat Galah untuk Ke-13 Kalinya

Atlet loncat galah Armand Duplantis usai memecahkan rekor dunia di Grand Prix Hongaria.(AFP/Attila KISBENEDEK)

ARMAND Duplantis memecahkan rekor dunia lompat galah putra untuk ke-13 kalinya - dan ketiga kalinya tahun ini - dengan lompatan 6,29 meter di Grand Prix Hongaria.

Pelompat galah ganda berusia 25 tahun ini, juara Olimpiade dan dunia, berhasil melompati 6,28 m di ajang Stockholm Diamond League pada Juni.

Namun, ia melampaui angka tersebut pada percobaan keduanya di Budapest, Selasa (12/8).

Duplantis pertama kali memecahkan rekor dunia, yang saat itu dipegang oleh atlet Prancis Renaud Lavillenie selama enam tahun, pada Februari 2020 dengan lompatan 6,17 m di Polandia.

Ciri khasnya adalah memecahkan rekor dengan selisih satu sentimeter.

Duplantis gagal pada percobaan pertamanya di ketinggian 6,11 m, sementara Emmanouil Karalis dari Yunani mengundurkan diri setelah gagal dua kali pada ketinggian yang sama.

Atlet Swedia itu kemudian mencoba memecahkan rekor baru dengan palang yang lebih tinggi, yang berhasil ia selesaikan, meskipun palangnya sedikit terguncang pada percobaan keduanya.

Duplantis langsung berlari ke arah penonton untuk merayakan kemenangan bersama keluarga dan pasangannya, Desire Inglander.

Pada Sabtu (9/8), ia berkompetisi di Silesia Diamond League di Polandia, di mana ia juga memecahkan rekor dunia tahun lalu.

Duplantis juga akan berusaha menjadi orang kedua, setelah Sergey Bubka, yang memenangkan tiga gelar juara dunia lompat galah luar ruangan berturut-turut saat ia bertanding di Tokyo, bulan depan.

Antara 1984 dan 1994, Bubka dari Ukraina memecahkan rekor dunia luar ruangan sebanyak 17 kali dan rekor dalam ruangan sebanyak 18 kali. (bbc/Z-1)