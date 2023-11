Charity Golf Tournament Jadi Ajang Silaturahmi Alumni SMAN 1 Padang

KELUARGA Besar Alumni SMAN 1 Padang Golf Club (Kasma 1 Padang Golf Club/KPGC) sukses menggelar Charity Golf Tournament di Sedayu Indo Golf, Golf Island, PIK Jakarta.

Dalam siaran persnya, Selasa (7/11), Koordinator Sponsor KPGC Charity Golf Tournament Hendra TJ mengatakan turnamen ini merupakan turnamen golf yang kedua kali digelar KPGC usai vakum lima tahun, salah satunya karena pandemi covid-19.

Koordinator Sponsor dan Acara KPGC Haviz Ivander Indra menyampaikan selain peserta golf dari alumni SMAN 1 Padang juga terdapat peserta undangan VIP dari Pertamina Gas Negara, Adaro, BKI, dan Elnusa.

Ada pula perwakilan sponsor yakni, PLN, Bank Mandiri, Tower Bersama Group, Pertamina Hulu Energi, Atamora, Pegadaian, Mind.ID, PT Bukit Asam, Wilo, Pertamina Arun Gas, Semen Padang, dan Petronesia Benimel.

“Total ada 136 pegolf dari alumni SMAN 1 Padang, sponsor, dan mitra lain ikut serta memperebutkan berbagai kategori gelar kejuaraan golf bertabur hadiah, luckydraw dan goodiebag eksklusif ini," ujar Bendahara Panitia KPGC Charity Golf Tournament Irdhas Fabian.

Ketua Panitia Charity Golf Tournament Aulvin Basyir mengatakan panitia juga menyediakan empat hole in one yang terdiri dari 2 mobil elektrik sesuai tema turnamen Green Energy, serta emas dan uang tunai sebagai hadiah untuk peserta yang melakukan hole in one.

Selain itu, juga dilakukan penyerahan charity secara simbolis oleh M Iqbal (perwakilan KPGC) berupa donasi dan beasiswa kepada SMAN 1 Padang.

"Turnamen ini bukan hanya event tahunan golfer alumni SMAN 1 Padang antar generasi angkatan, tapi juga jadi ajang silaturahmi alumni dan kalangan dunia usaha serta terciptanya sinergisitas antar alumni dan pihak sponsor menjadi lebih baik," kata Aulvin.

Turut hadir pada turnamen itu yakni Brigjen TNI (P) H Nurdiyanto dan Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar selaku perwakilan alumni SMAN 1 Padang yang membuka secara resmi turnamen dengan pemukulan golf smoke ball, serta dari pihak sponsor yang diwakili Corporate Secretary Pertamina Gas Negara Sunanto. (RO/S-2)