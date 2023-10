Sekolah Sukma Bangsa Jadi  Penyelenggara Turnamen Futsal Pertama di Sigi

SEKOLAH Sukma Bangsa Sigi yang berlokasi di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyelenggarakan Turnamen Futsal sebagai kegiatan pembuka dalam pelaksanaan Open House Succes (Sukma Competition of Culture, Education and Sport) Tahun 2023.

Turnamen Futsal dalam kegiatan Open House kedua yang diselenggarakan Sekolah Sukma Bangsa Sigi kali ini dengan mengusung tema Let's Show Respect, Honest, Independent, and Never Give up, Through Supportive Collaboration (SHINES) di buka Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sulawesi Tengah, Syamsuddin, Sabtu (21/10).

"Saya mengapresiasi pelaksanaan turnamen Futsal yang diselenggarakan Sekolah Sukma Bangsa Sigi. Tentunya ini menjadi awal yang baik, pertanda bangkitnya Futsal di Kabupaten Sigi," ujar Syamsuddin saat membuka acara yang dilanjutkan dengan tendangan bola pertama ke gawang.

Menurutnya, kegiatan Futsal di Kabupaten Sigi selama ini sangat minim. Bahkan Syamsuddin menyatakan selama terbentuknya kepengurusan Futsal di Kabupaten Sigi, baru kali ini ada pelaksanaan event Futsal digelar.

"Baru kali ini saya datang membuka, atau baru kali ini saya mengikuti kegiatan Futsal di Kabupaten Sigi. Sepengetahuan saya, baru kali ini ada event Futsal digelar di Sigi. Sekali lagi saya mengapresiasi Sekolah Sukma Bangsa karena telah menginisiasi kegiatan ini," tutur Syamsuddin.

Sebanyak 16 Tim Futsal dari berbagai sekolah yang ada Kota Palu dan Kabupaten Sigi mengikuti pertandingan yang berlangsung hingga beberapa hari mendatang. Beberapa diantaranya turut hadir dalam acara pembukaan tersebut.

Sebagai laga pembuka, di hari pertama telah dilaksanakan empat pertandingan, yakni main pertama SMPN 5 Sigi melawan SMPS Sukma Bangsa Sigi dengan skor 1 : 4. Pertandingan kedua MTsN 3 Palu B melawan SMP Labschool Palu dengan skor 1 : 2. Sementara pertandingan ketiga SMP Gamaliel B melawan MTsN 2 Palu dengan skor 0 : 16, dan pertandingan terakhir SMP Gamaliel A melawan SMP 13 Sigi dengan skor 2 : 8.

Dalam kegiatan Open House Succes 2023, selain turnamen Futsal juga dilaksanakan berbagai lomba, yakni olimpiade matematika dan IPA, mobile legends, dan lomba menggambar serta mewarnai. Khusus lomba menggambar dan mewarnai, masih ada kesempatan untuk orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya sebelum ditutup pada tanggal 26 Oktober 2023 mendatang.

Selain pegelaran lomba, kegiatan Open House Succes 2023 juga dimeriahkan dengan kegiatan pasar murah, bazar UMKM, seminar parenting dan sunatan massal yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 November 2023 mendatang.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Open House Succes 2023, Muhammad Iqra, kegiatan tersebut digelar sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat dari para pelajar tingkat SMP dibidang olahraga, utamanya pada cabang olahraga Futsal.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada ketua AFP Sulteng atas kesediaannya hadir dalam acara ini. Sebagai panitia saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini utamanya kepada para sponsor," kata Iqra.

Ia juga berharap para peserta benar-benar memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bisa mewujudkan kegiatan yang lebih besar lagi dengan menjunjung tinggi sportifitas dan nilai olahraga demi keberlangsungan kegiatan dengan baik.

Pada kesempatan itu, mewakili panitia Iqra juga menyampaikan permohonan maaf kepada tamu dan peserta kegiatan yang hadir, apabila terdapat hal yang keliru atau menjadi kelurahan selama pelaksanaan acara. (MT)