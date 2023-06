Garmin Run Digelar 24 September 

GARMIN Run dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2023 mendatang di Uptown Park - Summarecon Mall Serpong, Tangerang. Event lari yang membawa tema From Zero to Hero ini terbuka untuk umum dan menawarkan nomor lari mulai dari 5K, 10K, hingga 21K serta Kids Dash khusus untuk anak-anak.

Garmin Run memiliki visi untuk menyatukan semua pelari dari semua tingkat keahlian, mulai dari pelari kasual hingga atlet kompetitif secara bersamaan dalam sebuah perayaan lari. Dengan berpartisipasi dalam acara ini, para pelari dapat tetap aktif, menjaga gaya hidup sehat dan kebugaran serta terhubung dengan komunitas yang dinamis.

“Garmin, sebagai pemimpin pasar smartwatch kebugaran dan lari, dengan bangga mendukung perjalanan penuh makna dari para pelari. Misi kami adalah memberdayakan setiap atlet, mulai dari pemula hingga pelari elit, dengan alat inovatif yang meningkatkan performa dan semangat mereka,” kata Manager Garmin Indonesia Alicia Cheng.

Sebagai penggagas Garmin Run, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan navigasi GPS yang akurat dan andal, metrik pelatihan yang berwawasan, dan umpan balik langsung, yang memungkinkan pelari mendorong batasan mereka dan mencapai kemampuan terbaik.

“Bersama-sama, kami merayakan semangat tak tergoyahkan para pelari dan menginspirasi mereka untuk menaklukkan cakrawala baru, selangkah demi selangkah,” lanjut dia.

Sejak pertama kali diresmikan tahun 2019, Garmin Run merupakan sebuah inisiasi dari Garmin untuk memberikan dukungan bagi komunitas lari di Indonesia.

Pencapaian penting lainnya adalah terselenggaranya Garmin Track Race 2022, sebuah acara yang diadakan Garmin di tengah masa pemulihan global.

Kesuksesan event tersebut juga merefleksikan semangat dan ketangguhan komunitas lari di tanah air. Untuk memperingati ulang tahun Forerunner ke-20, Garmin Run diperluas dengan keikutsertaan Vietnam dan membawanya kembali ke Indonesia.

Tambahan dua negara ini merefleksikan kesuksesan Garmin Run 2022 yang diadakan secara offline di Bangkok, Kuala Lumpur dan Taipei yang berha

mengajak lebih dari 20,000 pelari.

Selama 20 tahun Garmin telah berkomitmen untuk memadukan teknologi tercanggih dengan keahlian terbaik ke dalam seri Forerunner. Kini Forerunner telah menjadi legenda modern, membuka banyak peluang tanpa batas bagi pecinta olahraga.

Rangkaian Acara Menuju Garmin Run Indonesia 2023

Menjelang Garmin Run 2023 di September, Garmin akan menghadirkan rangkaian kegiatan dalam Garmin Run Club (GRC) mulai dari Run With Us yang diadakan setiap hari Rabu jam 19:00 WIB di GBK, GRC workshop membahas Running Science untuk menyemangati pelari meraih target, GRC Meet Up di kota besar di Indonesia bersama Garmin Coach, serta Training Camp di setiap acara Car Free Day (CFD).

Perlombaan lari ini juga akan diikuti oleh beberapa atlit dan selebriti yang memiliki passion lari yang tinggi seperti, Agus Prayogo, Melanie Putria, Marissa Widiyanti dan Chaidir Akbar yang akan bergabung untuk memotivasi dan menginspirasi sesama pelari selama perlombaan.

Penjualan dan Harga Tiket Garmin Run 2023

Pada gelaran Garmin Night Run bulan April lalu, Garmin bekerja sama dengan Jenius dari Bank BTPN yang sukses mengajak ratusan orang berlari malam hari di Gelora Bung Karno.

Di Garmin Run Indonesia 2023 Garmin kembali berkolaborasi dengan Jenius sebagai Official Banking Partner.

“Jenius melihat semangat yang tinggi dari masyarakat melek digital atau digital savvy untuk memulai hidup sehat, hal ini terlihat dari antusiasme peserta di berbagai kegiatan lari yang digelar oleh Garmin Indonesia. Jenius percaya bahwa olahraga lari dan mengelola keuangan sama-sama membutuhkan persiapan. Tak hanya itu, keduanya juga membutuhkan semangat, dedikasi, dan konsistensi untuk mencapai tujuan.

Maka itu, Jenius mendukung para pelari di Indonesia melalui program #LariBarengJenius, salah satunya dengan kolaborasi bersama Garmin Run 2023.

Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak digital savvy di Indonesia yang tergerak untuk memulai #langkahkecilhariini untuk hidup yang lebih sehat baik secara fisik dan finansial,” ungkap Anita Ekasari, Digital Banking Acquisition, Service, & Marketing Head Bank BTPN.

Anita menambahkan bahwa dalam program kolaborasi ini Jenius menghadirkan penawaran menarik yaitu diskon registrasi hingga 30% pada Special Jenius Day Ticket for Garmin Run 2023 khusus untuk pembelian tiket menggunakan Jenius Pay, kartu debit, dan kartu kredit Jenius pada tanggal 6, 7, 8 Juli 2023.

Penawaran tersebut mencakup pembelian tiket untuk jarak 5K dari Rp250.000 menjadi Rp187.500, jarak 10K dari Rp350.000 menjadi Rp262.500, dan jarak 21K dari Rp600.000 menjadi Rp420.000.

Selain itu, Jenius juga memberikan tambahan diskon 5% untuk pembelian Garmin di Garmin Brand Store dan Urban Republic mulai Agustus 2023.

Pembelian tiket Garmin Run 2023 akan dimulai dengan Flash Sale pada tanggal 21 Juni melalui website resmi Garmin Run. Lomba lari nomor 5K ditawarkan dengan harga Rp175,000, sementara untuk nomor 10K ditawarkan seharga Rp245,000 dan untuk nomor 21K ditawarkan seharga Rp420,000.

Periode Early Bird akan dimulai pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli dan penjualan tiket akan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2023. (Z-10)