Layaknya Tiket Konser, Early Bird BNI-UI Half Marathon Ludes dalam Sejam

Animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan lomba lari tahunan BNI-UI Half Marathon (BNI-UIHM) 2023, begitu tinggi. Seperti layaknya tiket konser, 400 tiket early bird yang disediakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) sebagai penyelenggara, langsung ludes dalam waktu kurang dari satu jam. Bahkan, untuk kategori 5K dan 10K habis dipesan hanya dalam waktu 30 menit.

Kegiatan BNI-UIHM tak hanya menerima sambutan positif dari pecinta lari, tapi juga dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Dalam sambutannya di acara Konferensi Pers BNI-UIHM di Jakarta, (26/5) Dito memberikan apresiasi dan dukungan terhadap acara ini. Dia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada kampus UI yang pernah menjadi almamaternya tersebut. Apalagi, BNI-UIHM pun menerima penghargaan sebagai pelopor acara lari half marathon terbaik pada 2019. Dia berharap, kegiatan olahraga yang digelar ILUNI UI tak berhenti di half marathon.

“Semoga program yang berhubungan dengan sektor olahraga harus diperbanyak. Semoga UI bisa jadi universitas yang ramah dengan olahraga dan peduli terhadap ekosistem olahraga, dari sisi pembinaan prestasi dan dari sisi pendidikan,” tuturnya, seperti tertera dalam rilis dari pihak Universitas Indonesia, Minggu (28/5).

Sementara itu, Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam mengatakan, antusiasme para pelari ini memang sangat tinggi dengan peserta mencapai ribuan dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini karena pengalaman berlari yang unik di dalam kampus UI Depok yang rindang. Mereka yang ikut serta bukan hanya dari para alumni UI tapi juga komunitas lari, dan masyarakat umum. “BNI-UI HM 2023 ini adalah penyelenggaraan tahun kelima dengan peserta yang selalu membludak, bahkan pernah terpilih sebagai Lomba Lari Terfavorit di kategori Lomba Half Marathon oleh komunitas Indo Runners,” jelas Didit.

Jalur hijau

Ketua Panitia BNI-UIHM 2023 Pitut Pramuji menjelaskan lebih dari 6.000 orang pelari diperkirakan akan meramaikan BNI-UIHM 2023 yang akan digelar pada Minggu, 16 Juli 2023 mulai pukul 05.00 – 11.00 WIB. Kegiatan lari ini dilakukan di dalam kawasan kampus UI dengan pilihan lintasan 5K, 10K ,dan Half Marathon. Untuk tahun 2023 peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp300 ribu untuk 5K, Rp400 ribu untuk 10K, dan Rp600 ribu untuk Half Marathon.

BNI-UI Half Marathon merupakan event yang mengusung konsep the greenest and most sterile route half marathon, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelari karena lokasi yang bebas dari kendaraan bermotor dan suasana yang asri. “BNI-UI Half Marathon digadang sebagai satu-satunya jalur lari di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek yang memiliki jalur yang paling steril dan hijau,” tegas Pitut, yang juga Ketua Alumni & Community Center ILUNI UI.

Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal sebagai salah satu pionir sustainable banking perseroan menyambut baik antusiasme peserta yang semakin meningkat untuk mengikuti event ini. "Ini juga merupakan semangat BNI dalam mendukung sektor pendidikan nasional, di mana BNI telah berada di kampus-kampus di Indonesia ini sejak tahun 1960-an sehingga sering disebut juga sebagai Bank Kampus," sebutnya.

Sebagai informasi, BNI-UI Half Marathon juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebagai mitra untuk menyebarkan spirit berolahraga, khususnya lari, untuk menuju Indonesia Bugar 2045. (RO//M-3)