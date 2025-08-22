Charging Station Bertenaga Surya Ini Hadir di Maybank Marathon 2025

Charging station tenaga surya yang dihadirkan di ajang Maybank Marathon 2025.(MI/HO)

INOVASI charging station bertenaga surya hadir di ajang Maybank Marathon 2025 di Bali. Kehadiran charging station itu beserta booth edukasi interaktif dengan solar calculator itu merupakan komitmen SUN Energy dalam memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui penyediaan solusi energi bersih yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Maybank Marathon, ajang lari berskala internasional yang berlangsung mulai hari ini, Jumat (22/8) hingga Minggu (24/8) di Bali United Training Center ini diikuti 13.600 peserta dari berbagai negara.

SUN Energy akan menempatkan charging station surya, atau yang disebut CHARGEE, di 9 titik strategis, sehingga peserta dan pengunjung dapat mengisi daya ponsel secara gratis dengan memanfaatkan energi matahari.

Selain memberikan kenyamanan, kehadiran CHARGEE menunjukkan penerapan teknologi energi terbarukan yang praktis, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus turut menurunkan emisi karbon selama acara.

“Maybank Marathon 2025 merupakan salah satu ajang prestisius dan strategis untuk menunjukkan bagaimana energi bersih dapat hadir di kehidupan sehari-hari. Melalui inovasi CHARGEE dan solar calculator, kami ingin mengajak masyarakat melihat energi bersih sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan seperti acara olahraga ini,” ujar CEO SUN Energy Emmanuel Jefferson Kuesar.

Di booth SUN Energy, para peserta Maybank Marathon 2025 dapat mencoba simulasi interaktif solar calculator untuk menghitung potensi penghematan biaya listrik dan penurunan emisi karbon dari pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap hanya dalam waktu lima menit.

Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi energi bersih dan mendorong adopsi teknologi energi surya, baik di tingkat rumah tangga, komersil, hingga bisnis.

“Partisipasi kami di Maybank Marathon bukan hanya soal menghadirkan teknologi, tapi juga menginspirasi perubahan perilaku. Kami ingin setiap orang yang datang ke booth atau memanfaatkan charging station ini pulang dengan pemahaman bahwa energi bersih adalah solusi nyata yang dapat dimulai hari ini menuju masa depan nol emisi karbon,” kata Group Head of Marketing SUN Energy Anggita Pradipta.

Kolaborasi Maybank Indonesia dan SUN Energy selaras dengan strategi Maybank Group M25+ untuk menjadi pemimpin di bidang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) di kawasan ASEAN, serta mendukung sustainable event standards yang diusung oleh World Athletics.

“Maybank Marathon memiliki komitmen kuat untuk mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan di setiap pelaksanaannya yang berfokus pada pengurangan jejak karbon, pengelolaan sampah yang efektif, keterlibatan sosial dan masyarakat. Kami percaya ajang olahraga juga dapat menjadi katalis perubahan perilaku. Kehadiran SUN Energy sejak tahun lalu yang berlanjut hingga tahun ini, menambah dimensi keberlanjutan di Maybank Marathon 2025 dan menginspirasi partisipan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan,” papar Project Director Maybank Marathon Widya Permana.

Partisipasi SUN Energy di Maybank Marathon 2025 bukan hanya memperkenalkan teknologi energi surya, tetapi juga mengukuhkan peran perusahaan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau menuju Indonesia Nol Emisi Karbon di tahun 2060 dan berdaya saing di era transisi energi global. (Z-1)