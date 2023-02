Leo/Daniel Berpeluang Back to Back Juara

GANDA putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke final Thailand Masters 2023. Mereka melaju ke partai puncak seusai menang dari wakil tuan rumah Supak Jomkoh/Kittinupong Keren 18-21, 21-17, 21-17 di Nimibutr Arena, Sabtu (4/2).

Leo/Daniel yang kini menempati peringkat 13 menundukkan ganda putra Thailand peringkat ke-33 dunia itu dalam waktu 57 menit. Di partai final, Minggu (5/2) nanti, Leo/Daniel akan bertemu wakil Chinese Taipei, Su Ching Heng/Ye Hong Wei yang menundukkan pasangan Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, 21-17, 13-21, 21-19 di semifinal.

Wakil Thailand mendominasi sejak awal gim pertama dengan unggul jauh 11-4 saat terjadi interval. Namun Leo/Daniel pantang menyerah.

Sedikit demi sedikit mereka mengumpulkan poin dan mempertipis ketinggalan menjadi hanya satu poin dan membuat skor menjadi 18-19. Namun Jomkoh/Kedren kemudian merebut dua poin beruntun dan mengakhiri gim pertama ini dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, Leo/Daniel bangkit dan mulai bisa mengendalikan permainan. Mengandalkan smes dan permainan cepat, mereka terus memimpin dan berhasil merebut gim kedua 21-17.

Pada gim ketiga, pertandingan berlangsung ketat dengan saling mengejar poin. Leo/Daniel kemudian berhasil melejit dan meninggalkan Jomkoh/Kedren. Mereka juga unggul 11-8 pada interval. Leo/Daniel terus mendominasi hingga menyelesaikan gim ketiga ini dengan 21-17.

Leo/Daniel memiliki peluang menjadi Back to Back dalam dua kejuaraan beruntun setelah menjadi kampiun Indonesia Masters 2023, pekan lalu. The Babbies ini tampil impresif di Indonesia Masters 2023 setelah menang atas He Jiting/Zhou Haodong di partai puncak. (OL-14)