The Bucket League 5v5 Diramaikan 8 Tim Terbaik di Jabodetabek

THE Bucketlist Indonesia kembali mengadakan kompetisi The Bucket League 5v5 yang kali ini akan mempertemukan komunitas se-Jabodetabek dengan tema “The Bucket League 5v5 Community Vol.1”.

The Bucket League merupakan kompetisi bola basket bergengsi yang rutin diadakan dengan mengusung konsep-konsep unik, menarik, fun dan merupakan rangkaian dari kompetisi bola basket 3x3 dan 5v5 yang diadakan secara berkelanjutan dan diadakan mulai dari skala regional serta akan terus berkembang hingga ke skala nasional.

The Bucket League 5v5 Community Vol.1 (TBL Community Vol.1), yang diadakan selama 4 hari di lapangan utama The Bucketlist Indonesia berlangsung pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober 2022.

Event tersebut akan menghadirkan pertandingan berkualitas yang berbeda dengan turnamen komunitas basket pada umumnya, karena akan mempertemukan 8 tim komunitas basket terbaik se-Jabodetabek dengan kategori Putra KU 35+, dimana masing- masing tim diperbolehkan untuk memainkan 4 pemain ex-profesional.

The Bucket League menjadi ajang kompetisi rutin yang diadakan oleh The Bucketlist Indonesia, selain karena popularitas olahraga bola basket di Indonesia yang kini semakin berkembang juga menyambut geliat dari banyaknya kejuaraan nasional dan internasional antar komunitas.

“Selain bertujuan memupuk silaturahmi dan menjadi sarana untuk membangun relasi profesional dan memperluas jaringan pertemanan antar komunitas, The Bucket League akan menjadi kompetisi tahunan yang dapat menjadi ajang pemanasan sebelum menghadapi event nasional atau internasional.” ungkap Helmy Yusman Santoso - Chief Basketball Officer The Bucketlist Indonesia.

TBL Community Vol.1 selain mempertontonkan kompetisi bergengsi antar komunitas basket se-Jabodetabek, event ini juga akan dimeriahkan dengan hiburan menarik. Berbagai games seru seperti Half Court Shot, 3 Point Contest, Skills Challenge, The Bucketlist Challenge, Slam Dunk Contest dan Free Throw Challenge akan disuguhkan bagi pengunjung yang hadir dengan total hadiah puluhan juta rupiah.

Selain deretan games seru, The Bucketlist Indonesia juga mengadakan aktivitas anak, yaitu kelas freestyle basket di The Bucketlist Gallery. Informasi terbaru dari The Bucket League bisa dicek di @thebucketlist_id di Instagram, di tautan thebucketlist.id, dan The Bucketlist Indonesia di Jalan RH Moh Tohir No 1, Bogor, Jawa Barat. (R-3)