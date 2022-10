Honda Apresiasi Verstappen Pastikan Gelar Juara Dunia di Jepang

HONDA bersama tim Oracle Red Bull Racing kembali mengantarkan Max Verstappen menjadi juara dunia Formula 1 musim ini. Pembalap asal Belanda itu berhasil memastikan gelar juara dunia keduanya setelah memenangi seri balap F1 Grand Prix Jepang di Sirkuit Suzuka, Minggu (9/10) kemarin.

Kemenangan di GP Jepang terasa begitu spesial. Pasalnya, Honda untuk pertama kali tampil di depan publik Jepang setelah terakhir kali pada 2019. Selain itu, Honda juga berhasil meraih kemenangan di kandang sendiri setelah terakhir kali mendapatkannya pada 1991 silam.

Pada 2022 ini, Honda bersama tim Oracle Red Bull Racing sudah berhasil mengumpulkan 14 kemenangan. Mulai dari seri balap GP Arab Saudi, GP Miami, GP Emilia Romagna, GP Spanyol, GP Monaco, GP Azerbaijan, GP Kanada, GP Prancis, GP Hungaria, GP Belgia, GP Belanda, GP Italia, GP Singapura, dan Jepang.

Beberapa hari sebelum F1 GP Jepang 2022, Honda Motor Co Ltd telah mengumumkan untuk memperkuat hubungan kemitraannya dengan Red Bull Group dalam kegiatan motorsportnya di ajang balap mobil F1.



Honda menambahkan logo Honda pada bodi mobil tim Red Bull Racing dan tim Scuderia AlphaTauri. Ini sekaligus menegaskan Honda masih meneruskan kerja sama bidang teknis sebagai penyedia power unit untuk kedua tim hingga 2025 mendatang.

Koji Watanabe, selaku Head of Corporate Communications Supervisory Unit Honda Motor Co Ltd dan President of Honda Racing Corporation, mengucapkan selamat kepada Verstappen atas keberhasilannya meraih gelar juara dunia F1 keduanya. Terlebih, dia bisa menyaksikannya secara langsung di Suzuka.

"Saya juga yakin, fans kami di Jepang dan juga di seluruh dunia sangat gembira dengan hasil pencapaian ini. Mewakili Honda, saya juga hendak mengucapkan terima kasih kepada semua personel yang sudah bekerja keras untuk menyediakan power unit yang mumpuni untuk tim Red Bull Racing sehingga dapat meraih kesuksesan pada musim ini," katanya dalam keterangan resmi, Senin (10/10).

Max Verstappen mengawali karier balap F1 bersama tim Scuderia Toro Rosso (kini bernama Scuderia AlphaTauri) pada 2015. Ia kemudian dipromosikan ke tim Red Bull Racing mulai seri balap GP Spanyol 2016 di mana ia langsung meraih kemenangan perdananya di lomba jet darat tersebut.

Verstappen kemudian berhasil meraih gelar juara dunia F1 pertamanya bersama tim Red Bull Racing dan Honda pada akhir musim 2021 lalu di Abu Dhabi. (OL-16)