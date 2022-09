Singkirkan Nadal dari AS Terbuka, Tiafoe Sebut Era Big Three Telah Berakhir

FRANCES Tiafoe menyebut generasi baru petenis telah siap mengambil alih tahta dari kelompok Big Three. Hal itu dikatakan petenis Amerika Serikat (AS) itu setelah menyingkirkan Rafael Nadal di babak 16 besar AS Terbuka, Selasa (6/9) WIB.

Tiafoe membuat kejutan terbesar di AS Tebruka kali ini dengan penampilan gemilang yang memaksa Nadal tersingkir tercepat dari ajang AS Terbuka sejak 2016.

Kekalahan 6-4, 4-6, 6-4, dan 6-3 yang dialami Nadal dan tersingkirnya Serena Williams, pekan lalu, menjadi bukti bahwa sebuah era keemasan tengah memasuki masa akhirnya.

Baca juga: Nadal Tersingkir di AS Terbuka

AS Terbuka kali ini merupakan kali pertama sejak 2003, setidaknya salah satu dari Williams, Nadal, Roger Federer, atau Novak Djokovic tidak ada di babak perempat final turnamen Grand Slam.

Tiafoe menegaskan dirinya, Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz, dan Jannik Sinner telah siap menerima tongkat estafet.

"Rasanya era baru telah tiba," ungkap Tiafoe.

"Saya rasa, Nick (Kyrgios) yang bermain baik sangatlah bermanfaat bagi tenis. Pasalnya, dia menarik penonton dalam jumlah banyak setiap kali dia bertanding. Alcaraz memiliki kepribadian yang hebat. Begitu juga dengan Sinner dan saya."

"Petenis AS lainnya, Tommy (Paul), (Taylor) Fritz, semuanya bermain dengan apik."

"Jadi, saya rasa tidak akan ada lagi big three. Saya rasa akan adan big 12 dengan para petenis bermain dengan sangat baik."

"Menurut saya, itu sangat bagus untuk tenis," imbuhnya.

Kemenangan atas Nadal mengantarkan Tiafoe ke babak perempat final untuk berhadapan dengan petenis Rusia Andrey Rublev. (AFP/OL-1)