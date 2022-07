Kalahkan Kvitova, Badosa Melaju ke 16 Besar Wimbledon

PETENIS peringkat empat dunia Paula Badosa mengalahkan juara dua kali Petra Kvitova, Sabtu (2/7), untuk melaju ke babak 16 besar Wimbledon untuk menghadapi mantan juara lainnya Simona Halep.

Petenis Spanyol itu membukukan kemenangan 7-5 dan 7-6 (7/4) untuk mencapai babak 16 besar di All England Club untuk kedua kalinya secara beruntun.

Badosa bangkit dari ketertinggalan 4-1 di set pertama untuk mengalahkan Kvitova, yang membukukan double fault ketika menghadapi set point.

Baca juga: Langkah Gemilang Harmony Tan di Wimbledon Berlanjut

Di set kedua, yang berlangsung lebih ketat, Kvitova kalah karena gaya permainannya yang all or nothing.

Di ahir laga, Kvitova membukukan 34 winner dan 31 unforced error.

"Menghadapi Petra di lapangan rumput adalah tantangan terbesar bagi saya. Namun, selalu menyenangkan melawan dia. Bagi saya, dia adalah legenda dan inspirasi," ujar Badosa selepas laga. (AFP/OL-1)