Petinju Inggris Anthony Yarde Siap Hadapi Raja KO Beterbiev di London

PETINJU Inggris pemegang gelar juara dunia kelas ringan Commonwealth dan WBO Inter-Continental, Anthony Yarde, akan bertarung dengan 'Raja KO' Artur Beterbiev pada Oktober mendatang di London, Inggris.

Sebenarnya banyak pecinta Yarde tak berharap bertemu dengan Beterbiev, petinju tak terkalahkan dengan rekor 18 tanding dan 18 menang KO.

Apalag pada pertarungan di Hulu Theater, New York City, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu (19/6) WIB, petinju kelahiran Dagestan, Rusia, itu meraih gelar juara kelas ringan WBO dari petinju AS, Joe Smith Jr.

Beterbiev dengan rekor sempurna menang KO 18 dari 18 kali lagi memiliki gelar juara dunia unifikasi kelas ringan dari divisi IBF, WBC, dan WBO.

Para pendukung Yarde berharap Yarde menghadapi dulu juara dunia kelas ringan (super) WBA Dmitry Bivol dari Rusia yang baru saja merontokkan ambisi petinju Meksiko, Canelo Álvarez, dengan angka mutlak 12 ronde pada Mei 2022 lalu.

Bivol dengan rekor tak terkalahkan dengan 20 tanding dan 11 menang KO jelas merupakan petinju berkualitas.

Para pendukungnya boleh punya pilihan, tapi Yarde dengan rekor 24 tanding, 22 menang, 21 menang KO, dan 2 kali kalah memiliki rasa percaya diri bakal mampu meredam serangan agresif 'Raja KO' Beterbiev.

Apalagi Yarde mengakan dirinya memiliki senjata pamungkas kecepatan dan kecekatan pukulannya,

Dalam pertarungan Beterbiev melawan Joe Smith Jr di di Hulu Theater, New York City, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu (19/6) WIB, Yarde turut hadir dan menonton.

Yarde, 30, mengatakan dirinya cukup melihat untuk menemukan kelemahan Beterbiev.

Yarde mengaku dirinya siap untuk memanfaatkan kelemahan Beterbiev saat mereka bertarung Oktober mendatang di London.

“Itu sangat, sangat menghibur. Dari apa yang saya lihat, itu sangat menghibur. Itu adalah bentrokan para raksasa, dan saya tahu akan ada semacam KO malam ini,” kata Yarde kepada BT Sport Boxing saat berkomentar Artur Beterbiev melawan Joe Smith Jr.

“Apa yang saya harapkan dan apa yang telah diberitahukan kepada saya adalah bahwa Beterbiev akan datang ke London. Jadi, kami akan menciptakan suasana yang fantastis di London, dan itu akan menjadi hiburan," jelas Yarde.

“Kita akan lihat ketika dia datang ke London,” kata Yarde ketika ditanya bagaimana dia akan mengalahkan Beterbiev.

“Saya merasa semua orang memiliki pendapat mereka, dan saya merasa dari apa yang saya lihat hari ini, saya tahu bagaimana membuat dia (Beterbiev) kesulitan," katanya.

“Dengan tinju, itu satu pukulan, atau pukulan itu ketika mendarat. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah saya lebih cepat dari Beterbiev. Dari apa yang saya dengar, itu akan terjadi di London, ”kata Yarde. (Boxingnews24/OL-09)