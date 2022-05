Sahroni Tegaskan Tidak Ada Logo Sponsor Bir di Sirkuit Formula-e

PANITIA penyelenggara Formula E Jakarta menggaet tujuh sponsor dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (4/6).

"Benar ada tujuh sponsor," kata Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni, di Jakarta, Sabtu.

Namun, politikus asal NasDem tersebu memberikan detail nilai kontrak atau nominal total sponsor yang dikucurkan tujuh merek tersebut.

Adapun tujuh sponsor dalam negeri itu yakni perusahaan ritel telepon seluler dan gawai, bank swasta nasional, hotel, ritel produk elektronik, produk gula, produk makanan dan perusahaan kosmetika.

Sebelumnya, Sahroni mengatakan untuk perusahaan kosmetika itu memberikan sponsor senilai Rp5 miliar.

Ia juga sempat menyebutkan bahwa balap mobil listrik itu juga mendapat dukungan sponsor sebesar Rp100 miliar dari salah satu konsorsium perusahaan hiburan.

Namun, ia tidak membeberkan apa nama perusahaan hiburan yang mengucurkan dana kepada panitia penyelenggara Formula E Jakarta.

"Ada satu grup 'entertainment' beri Rp100 miliar. Nanti saya beri tahu namanya itu dari dalam negeri," kata Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta, Kamis (26/5).

Baca juga: Atap Tribun Sirkuit Formula E Jakarta yang Ambruk Bagian Grandstand

Beberapa waktu lalu panitia penyelenggara Formula E Jakarta sempat mendapatkan sorotan terkait adanya sponsor perusahaan bir.

Ia kembali menegaskan bahwa perusahaan bir itu merupakan sponsor global dari Formula E Operation (FEO).

Meski menjamin tidak ada logo dan penjualan bir di lokasi sirkuit, namun ia tidak membeberkan apakah dukungan sponsor dari perusahaan bir itu tetap mengalir untuk ajang di Jakarta.

Sahroni mengatakan logo perusahaan bir itu akan diganti dengan tulisan When you drive, never drink atau "saat menyetir, jangan minum".

Begitu juga ketika selebrasi kemenangan, lanjut dia, pihaknya tidak menggunakan selebrasi minuman beralkohol seperti yang biasa dilakukan di negara lain.

"Kami sudah bersepakat bahwa tidak akan ada logo Heineken di area sirkuit. Selain itu, tidak akan ada penggunaan 'campagne' beralkohol dalam acara penyerahan piala juara," ucapnya.

Apabila mencermati laman di fiaformulae.com, sponsor bir dengan warna hijau dan bintang merah itu menjadi salah satu mitra Formula E global.

Selain bir, ada juga sponsor dari maskapai penerbangan, merek jam tangan hingga perusahaan jasa ekspedisi internasional.

Sedangkan sponsor untuk Formula E di Jakarta masih sama dengan sponsor secara global, namun ada tambahan logo Jakpro dan Jakarta Kota Kolaborasi. (Ant/OL-4)