Kontrak Diputus, Uralkali Tuntut Haas Kembalikan Uang Sponsorhip

PERUSAHAAN asal Rusia, Uralkali telah menuntut pengembalian dengan segera uang sponsor yang telah diberikan kepada tim F1, Haas. Tuntutan itu diajukan setelah tim Amerika Serikat itu secara sepihak mengakhiri kesepakatan sponsor.

Pada Sabtu (5/3), Haas mengumumkan keputusannya untuk berpisah dengan pembalap Rusia, Nikita Mazepin dan sponsor Uralkali setelah invasi Rusia ke Ukraina. Usut punya usut, pemilik Uralkali yang tidak lain merupakan ayah Nikita, Dmitry Mazepin, memiliki hubungan dengan presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam tes hari terakhir di Barcelona beberapa waktu lalu, Haas memutuskan menggunakan warna putih polos pada mobil mereka dan menghapus skema warna Rusia dan branding Uralkali.

"Uralkali bermaksud untuk melindungi kepentingannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berhak untuk memulai proses peradilan, mengklaim ganti rugi, dan meminta pembayaran kembali sejumlah besar yang telah dibayarkan Uralkali untuk musim Formula 1 2022," bunyi pernyataan itu.

"Karena sebagian besar dana sponsor untuk musim 2022 telah ditransfer ke Haas dan mengingat bahwa tim mengakhiri perjanjian sponsor sebelum balapan pertama musim 2022, Haas dengan demikian gagal melakukan kewajibannya kepada Uralkali untuk musim tahun ini. Uralkali akan meminta penggantian segera dari jumlah yang diterima oleh Haas," tambah pernyataan tersebut.

Uralkali mengungkapkan dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan sebuah yayasan bertajuk: 'We Compete as One'. “Pengembalian dana dari Haas dan sisa bagian dari pembiayaan sponsor Uralkali untuk tahun 2022 akan digunakan untuk mendirikan yayasan dukungan atlet We Compete As One," jelas pernyataan tersebut. (crashnet/OL-15)