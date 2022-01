Sutradara Zhang Yimou Rancang Upacara Pembukaan Olimpiade Beijing 2022

SUTRADARA kenamaan Tiongkok Zhang Yimou, yang menghadirkan pertunjukkan spekatakuler kala upacara pembukaan Olimpiade Beijing 2008, diberi tugas untuk mengulangi prestasinya di Olimpiade Beijing 2022.

Sutradara berusia 71 tahun itu menjanjikan pertunjukkan yang sangat inovatif namun mengakui kemegahannya akan lebih terbatas karena pandemi covid-19 dan cuaca yang dingin.

"Sederhananya, seperti dalam film bela diri, ibaratnya pedang seorang master," ujar Zhang kepada kantor berita Tiongkok Xinhua, akhir pekan lalu.

"Tampaknya tusukannya akan ringan namun cedera yang dihasilkan akan sangat kuat," lanjutnya.

Sutradara sejumlah film klasik seperti Red Sorghum, Raise the Red Lantern, Hero, dan House of the Flying Dagger itu mengatakan sebanyak 3 ribu orang akan tampil dalam upacara pembukaan itu.

Zhang mengatakan akan menghadirkan ide yang berani untuk acara penyalaan obor Olimpiade yang mengambil konsep perlindungan alam dan pemangkasan emisi karbon.

Meski tidak memberi petunjuk yang detail, Zhang disebut akan menampilkan elemen Tahun Baru Imlek dalam upacara pembukaan Olimpiade Beijing 2022 itu.

Olimpiade Beijing 2022 akan digelar antara 4 Februari dan 20 Februaro, bersamaan dengan libur Tahun Baru Imlek di Tiongkok. (AFP/OL-1)