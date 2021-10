Xpora BNI Gelar Turnamen Virtual Golf Tour di Tengah Pandemi

XPORA Virtual Golf Tour by BNI menggelar rangkaian Virtual Turnamen Golf, dimulai dengan program webinar yang dihadiri oleh para komunitas golf. Mengusung tema Virtual Golf Tour yang dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober 29 hingga November 2021.

Acara ini diselenggarakan tidak hanya berkaitan dengan wellness, kesehatan di tengah pandemi tetapi juga sebagai ekosistem pariwisata berbasis olahraga.

Di tengah pandemi Covid-19, golf merupakan olahraga yang memiliki tingkat risiko relatif rendah dibandingkan dengan jenis olahraga lain.

Virtual Golf Tour dihelat demi mewadahi para pegolf profesional dan amatir untuk menyalurkan kemampuan dan hobi mereka serta diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi informal antara para peminat dan pelaku industri olahraga golf sehingga terjalin komunikasi yang baik untuk bersama-sama memajukan industri olahraga golf.

Koko Arto, selaku penyelenggara Virtual Golf Tour, mengatakan," Dengan diselenggarakannya Xpora Virtual Turnamen Golf by BNI sebagai The First and Biggest Digital Golf Tournament merupakan salah satu upaya inovatif dalam olahraga golf dan satu-satunya virtual golf yang mengadakan world handicap system di Indonesia."

"Turnamen ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari turnamen golf yang ada, bekerja sama dengan Ayogolf, kami telah secara khusus menyiapkan aplikasi yang akan digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan turnamen ini," kata Koko dalam keterangan pers, Kamis (14/10).

"Peserta dapat melakukan kualifikasi kapan saja di lapangan yang telah ditunjuk oleh panitia dengan cara memasukan e-scorecard melalui aplikasi tesebut," jelas Koko.

"Penentuan peringkat peserta yang dapat lolos ke babak final akan diperhitungkan dari hasil score yang yang telah dicatatkan dalam aplikasi," jelasnya.

Memulai program Xpora BNI dengan webinar komunitas, dilanjutkan dengan Games Fastest to the Hole MURI Amateur, babak kualifikasi, final tournament dan ditutup dengan melakukan kegiatan charity.

Donasi ini akan dimanfaatkan untuk membantu para junior golfer dalam meningkatkan edukasi dan pengalaman dalam dunia golfer.

Virtual Golf Tour sedikitnya diikuti 1.500 golfer dari berbagai kalangan. Keterlibatan dan sinergi dukungan Xpora BNI memang mutlak diperlukan untuk membangun industri olahraga nasional.

Kegiatan ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan sukses dengan dukungan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun kembali pariwisata dan perekonomian Indonesia sekaligus pengembangan Sport Tourism.

Sementara itu, Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan,"Nama Xpora yang disematkan pada nama event merupakan penyebutan dari nama program yang dikembangkan BNI untuk memberikan solusi digital bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat mengembangkan bisnisnya sehingga lebih menguntungkan."

"Salah satu fokus Xpora adalah mempermudah ekspor produk UKM ke pasar global," kata Mucharom.

"Oleh karena itu, semangat yang diusung Xpora selaras dengan tujuan Virtual Golf Tour sebagai event di industri olahraga dan pariwisata yang juga menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Atas dasar itulah, kami turut mendukung perhelatan olahraga ini," ujarnya,

Penyelenggaraan Virtual Golf Tour akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar perekonomian masyarakat dapat kembali bergeliat. Penggabungan pariwisata dan olahraga ini sesuai dengahn arahan Presiden Joko Widodo dalam dalam mendorong sport tourism.

Turnamen ini terbuka bagi semua golfer dengan tingkat kemahiran yang beragam, karena kategori kejuaraannya akan disesuaikan dengan membagi kelompok divisi sesuai handicap dari masing-masing peserta.

"Turnamen ini diharapkan dengan kolaborasi antar semua pihak, baik dari pemerintah maupun swasta dalam mengembangkan olahraga khusunya golf, pasti akan membuahkan hasil yang maksimal," tutup Koko Arto dalam penjelasannya. (RO/OL-09)