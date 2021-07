Lewis Hamilton Rebut Pole untuk Sprint Race GP Inggris

Pebalap Mercedes Lewis Hamilton mengklaim pole position untuk sprint race Grand Prix Inggris setelah tampil tercepat di babak kualifikasi di Sirkuit Silverstone, Jumat.



Setelah finis terbaik ketiga di sesi latihan bebas pertama hari itu, juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu terbaik 1:26,134 detik di Q3 saat Formula 1 menguji format baru balapan akhir pekan ini di Inggris.

Hamilton gagal memperbaiki catatan waktunya percobaan terakhir karena melakukan kesalahan kecil menuju tikungan terakhir, namun sang rival dari tim Red Bull Max Verstappen juga tak mampu lebih cepat dan harus puas start dari P2 dengan selisih 0,075 detik.



"Saya merindukan ini sepanjang tahun. Anda melihat energinya, saya berharap dengan semua kerja keras yang kami lakukan sebagai tim dan semua energi dari para fan akan membantu kami," kata Hamilton di depan ribuan penonton yang memadati Silverstone hari itu.



"Saya kehilangan kendali bagian belakang di tikungan terakhir jadi saya sangat gugup saat melintasi garis finis... Saya sangat senang. Terasa sudah begitu lama sejak kami tampil sangat ketat."



Valtteri Bottas akan memulai sprint race dari baris kedua di P3, di depan pebalap Ferrari Charles Leclerc di P4.



Format sprint race diperkenalkan akhir pekan ini ketika para pebalap berpacu kompetitif di balapan sepanjang 100km tanpa pitstop pada Sabtu untuk menentukan posisi grid balapan inti pada hari berikutnya.



Sedangkan Sabtu akan diawali dengan sesi latihan kedua sebelum sprint race pada sore harinya. Tiga poin akan diberikan kepada pebalap yang juara di sprint race, dua poin untuk runner-up dan satu poin untuk peringkat tiga.



Verstappen saat ini unggul 32 poin dari Hamilton di puncak klasemen pebalap setelah memenangi empat dari lima balapan terakhir.



Sedangkan Hamilton memegang rekor impresif di kampung halamannya dengan tujuh kemenangan di Silverstone.



Sementara Red Bull belum terkalahkan di lima balapan terakhir secara beruntun dan bakal menyulitkan Mercedes yang telah memenangi tujuh dari sembilan balapan di Silverstone.



"Saya rasa mobil ini sendiri cukup baik dikendalikan tapi kami mendapati understeer jadi saya tidak bisa menyerang setiap tikungan. Itu kenyataannya, tapi kami masih sangat ketat," kata Verstappen.



"Terasa sedikit aneh, tapi kita lihat besok. Saya rasa kami punya mobil yang kuat di balapan nanti."



Sergio Perez membawa mobil Red Bull kedua di P5 mengalahkan duet tim McLaren Lando Norris dan Daniel Ricciardo.



Penonton bertepuk tangan dan bersorak ketika George Russell finis P7 di Q2 demi pertarungan terakhir memperebutkan posisi sepuluh besar di sesi terakhir kualifikasi.



Serangan terakhir Russell itu membuat Fernando Alonso terlempar ke P1 bersama Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, dan Lance Stroll yang gagal lolos ke Q3.



Russell pada akhirnya mengamankan posisi start ke-8 di depan pebalap Ferrari Carlos Sainz dan pebalap Aston Martin Sebastian Vettel yang melengkapi sepuluh besar.



Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, dan Nikita Mazepin start dari lima posisi terakhir setelah tereliminasi di Q1.



Hasil kualifikasi untuk sprint race GP Inggris

1 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:26,134

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26,209

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:26,328

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:26,828

5 Sergio Perez Red Bull Racing 1:26,844

6 Lando Norris McLaren F1 Team 1:26,897

7 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:26,899

8 George Russell Williams Racing 1:26,971

9 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:27,007

10 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:27,179

11 Fernando Alonso Alpine F1 Team

12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda

13 Esteban Ocon Alpine F1 Team

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

15 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team

16 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

18 Nicholas Latifi Williams Racing

19 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team

