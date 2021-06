Clippers dan Jazz Bersaing Ketat di Semifinal Wilayah Barat NBA

DUA bintang Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard dan Paul George, sukses mencetak masing-masing 31 poin, membawa Clippers menahan imbang kedudukan Utah Jazz menjadi 2-2 dalam pertandingan seri best of seven di babak Semifinal Wilyaha Barat NBA, Selasa, (15/6).

Tak kalah impresif, forward Clippers Marcus Morris berhasil menyumbangkan 24 poin, 6 rebound, sedangkan Nicolas Batum menambahkan 7 poin, membawa Clippers memenangkan pertandingan dengan skor akhir 118-104.

"Kami mencoba untuk menjadi agresif dan terus agresif pada lawan, itu adalah hal yang hebat sepanjang pertandingan," ucap George yang bermain di pertandingan postseason ke-100 sepanjang karirnya, dikutip dari ESPN.

Tampil luar biasa dengan mencetak 31 poin, hal itu menjadikan Leonard dan George menjadi pemain yang mencetak setidaknya 20 poin atau lebih dalam 11 pertandingan postseason musim ini.

Mereka menjadi duo ketiga dalam NBA yang melakukan itu sejak Shaquille O'Neil dan Kobe Bryant bersama Lakers pada 2003, dan Jerry West bersama Elgin Baylor bersama Lakers pada 1962.

Permainan Agresif Clippers telah dimulai sejak mereka bermain di kuarter pertama, di mana mereka tampil dominan untuk meninggal kan Jazz dengan skor 30-13. Terus bekerja keras di kuarter kedua, Clippers semakin tak terkejar memimpin dengan kedudukan 68-44.

Clippers terus memimpin hingga skor 105-85 saat waktu tersisa 6 menit 48 detik sebelum peluit panjang berbunyi. Membalas dengan 17 poin dalam detik-detik terakhir permainan, Jazz berhasil menipiskan kedudukan menjadi 102-112.

Dengan waktu tersisa 2 menit 10 detik sayangnga, Jazz tak mampu mengejar ketertinggal dan Clippers pun sukses merebut kemenangan dengan skor akhir 118-104.

Dalam pertandingan, Guard Jazz Donovan Mitchell mencetak 37 poin, 5 rebound, ditambah Joe Ingles yang merebut 19 poin. Forward Bojan Bogdanovic sukses mengamankan 18 poin dan Rudy Gobert mencetak 11 poin, 8 rebound untuk Jazz.

Melihat penampilan anak asuhannya, Pelatih Jazz Quin Snyder menilai skuadnya tidak bermain cerdas sepanjang pertandingan dan itu yang menyebabkan Jazz berhasil dikalahkan Clippers.

"Kami bermain keras, kami bersaing, tapi kami tidak bermain cerdas karena kami tidak saling terhubung satu sama lain," kata Snyder.

"Hal itu dapat terlihat dengan kami yang hanya mencetak 13 poin di kuarter pertama. Kami hanya mencoba menyerang, tapi kami tidak berhasil menyerang, maksud saya kami tidak menempatkan diri dalam situasi di mana kami harus sukses," terangnya.

Adapun atas kedudukan imbang itu, selanjutnya Clippers dan Jazz akan melakoni pertandingan seri kelima, pada, Kamis, (17/6) di Vivint Arena, Utah, Amerika Serikat. (Rif/ESPN/OL-09)