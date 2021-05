Dallas Mavericks Libas Los Angeles Clippers

BINTANG Dallas Mavericks Luka Doncic tampil impresif dalam lanjutan laga play-off NBA yang mempertemukan Mavericks vs Los Angeles Clippers. Ia berhasil mencetak 39 poin, 7 rebound, dan 7 assist sehingga membawa Mavericks memimpin 2-0 dalam seri best of seven babak play-off NBA, Rabu (26/5).

Tak kalah memukau, Guard Mavericks Tim Hardaway Jr menyumbangkan 28 poin dalam 38 detik dirinya melantai. Kristaps Porzingis yang baru saja didenda NBA sebesar US$50 ribu akibat melanggar protokol kesehatan dan keamanan covid-19 menambahkan 20 poin dalam pertandingan kali ini.

Merebut kemenangan atas Clippers yang menjadi unggulan keempat di klasemen wilayah barat dengan skor akhir 127-121, Hardaway mengatakan bahwa sepanjang pertandingan skuadnya harus terus fokus menahan gempuran Clippers. "Kami tidak memiliki waktu istirahat. Kami berusaha untuk terus fokus, karena kami tahu yang mereka mampu lakukan," sebut Hardaway usai pertandingan, Rabu (26/5) WIB.

Tampil agresif pada kuarter pertama, Mavericks berhasil memimpin pertandingan dengan kedudukan 35-33. Awalnya, bintang Clippers Kawhi Leonard tampil luar biasa dengan mencetak 30 poin sepanjang babak pertama. Ini membuat Clippers membalikkan kedudukan dengan skor 73-71 sebelum turun minum.

Tak ingin semakin jauh teringgal, Mavericks pun terus menggempur pertahanan Clippers. Memimpin liga dengan 52,9% tembakan tiga angka, tim asuhan Rick Carlisle itu berhasil kembali merebut kepemimpinan dengan skor 101-92 di akhir kuarter keriga.

Mengalami penurunan performa di kuarter ketiga saat Clippers hanya mampu mencetak 19 poin, Leonard dkk pun tancap gas untuk mengumpulkan poin demi poin. Mereka berhasil mendulang 29 poin sepanjang kuarter keempat. Sayangnya raihan tersebut belum mampu membawa Clippers merebut kemenangan dan harus menelan kekalahan 127-121.

"Saya yakin semua orang mengharapkan kemi dapat memenangkan pertandingan ini. Tetapi mereka (Mavericks) bermain dengan percaya diri mereka bermain dengan bebas," ucap Guard Clippers Paul George.

"Kami telah berusaha untuk tetap fokus dan mengawasi peluang mereka. Hari ini kami harus bermain bertahan dan saya rasa terlalu banyak bola mudah untuk Dallas sepanjang pertandingan," sambung Leonard.

Leonard tampil gemilang pada pertandingan kali ini. Ia mencetak 41 poin dan 6 rebound. Sedangkan George menyumbangkan double-double 28 poin dan 12 rebound serta Reggie Jackson menambahkan 15 poin.

Memimpin 2-0 dalam seri best of seven Play-Off NBA atas Clippers, pelatih Mavericks Carlisle mengatakan bahwa kesuksesan itu merupakan buah dari kerja keras tim. "Sampai saat ini, kami telah sangat fokus dan sangat bertekad. Kami hanya harus memastikan bahwa ini harus terus berlanjut," ucap Carlisle.

Belum pernah memenangkan babak play-off sejak 2011, Carlisle berharap Mavericks dapat merebut kemenangan di babak Play-Off pada musim ini. Sukses merebut dua kemenangan dalam pertandingan tandang di Staples Center, Los Angeles, selanjutnya di seri ketiga Mavericks akan menjamu Clippers di American Airlines Center, Dallas, yang akan digelar pada Sabtu (29/5) WIB. (ESPN/OL-14)