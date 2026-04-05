37 Siswa SMA Sabang Berhasil Lulus SNBP, Satu Orang di Prodi Pendidikan Dokter

Darra Phounna, Siswi SMA Sabang yang lulus Pendidikan Dokter di USK.(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

SMA Negeri 2 Sabang, Aceh, tahun ini berhasil meraih prestasi luar biasa. Kali ini sekolah kebanggaan warga kepulauan paling barat Indonesia itu menjadi sekolah yang memiliki angka terbanyak lulus jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Kota Sabang. Total 37 siswa berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri. Satu di antarnya adalah Darra Phounna, siswi kelahiran Sigli, 9 Desember 2007.

Remaja itu sukses menembus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. Program studi tersebut termasuk jurusan favorit di perguruan tinggi.

Darra bersyukur atas pencapaian tersebut. Apalagi kelulusan ini melalui proses panjang yang ia jalani dengan penuh kesungguhan selama tiga tahun di bangku SMA.

“Perjuangan saya selama ini akhirnya terbayarkan. Ini memang jurusan dan kampus impian saya,” kata Darra Phounna.

Darra telah lama bercita-cita menjadi dokter. Itu terus dikejar dengan membangun kebiasaan belajar bersungguh-sungguh.

Bahkan sampai mempelajari materi sebelum diajarkan di kelas, mengulang pelajaran, serta memanfaatkan media pembelajaran digital sebagai pendukung.

Memasuki kelas XII, intensitas belajarnya semakin meningkat, terutama dalam menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Lalu belajar hingga larut malam.

Di sisi lain, Darra juga aktif sebagai pengurus OSIS, sehingga dituntut mampu mengelola waktu antara akademik, organisasi, dan kegiatan keagamaan.

“Manajemen waktu menjadi kunci agar semuanya bisa berjalan seimbang,” jelasnya.

Selain unggul di bidang akademik, Darra juga mencatat sejumlah prestasi. Ia merupakan peraih medali perak bidang biologi pada Kejuaraan Sains Nasional (KSN) tingkat nasional.

Kemudian juara 2 lomba video Saka POM tingkat Aceh tahun 2025, serta juara 3 Olimpiade Bahasa Arab (OBA) tingkat kabupaten.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Fahrida Sari mengatakan, Darra sebagai sosok siswa yang aktif, disiplin, dan inspiratif. Meskipun kesibukan sebagai pengurus OSIS, Darra tetap menjaga mengutamakan akademik sekaligus mengukir berbagai prestasi membanggakan sekolah.

“Keberhasilan Darra menunjukkan karakter kuat, kemauan tinggi, serta kemampuan manajemen diri yang baik dalam mencapai impian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Sabang Suriadi menyampaikan, bahwa capaian 37 siswa lolos SNBP tahun ini merupakan hasil dari kerja kolektif antara siswa, guru, dan dukungan sekolah yang berkelanjutan.

Sekolah secara aktif memberikan sosialisasi, arahan, serta pendampingan intensif kepada siswa selama proses seleksi.

“Kami berharap siswa yang telah lulus dapat melanjutkan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, menjaga amanah, dan tetap istiqamah dalam meraih cita-cita,” Suriadi.

Darra sendiri berharap dapat menjalani pendidikan kedokteran dengan baik dan suatu hari menjadi dokter yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga ingin membanggakan keluarga sebagai dokter pertama di keluarganya.

Kepada para siswa dan siswi, ia berpesan untuk tetap konsisten, menjaga fokus, dan tidak mudah terpengaruh lingkungan.

“Jangan lupa berdoa dan pegang prinsip man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil,” jelas Suriadi.

Capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Darra, tetapi juga mempertegas posisi SMA Negeri 2 Sabang sebagai salah satu sekolah unggulan di Aceh dalam mencetak generasi berprestasi. (MR/E-4)