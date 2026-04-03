Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menjadi panggung persaingan sengit bagi calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi primadona adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Berdasarkan data terbaru, tingkat keketatan di sejumlah program studi favorit mencatatkan angka yang cukup signifikan, menandakan tingginya standar kualifikasi yang dibutuhkan untuk menembus kampus benteng Pancasila ini.
Tingkat keketatan merupakan indikator utama bagi calon mahasiswa untuk mengukur peluang kelulusan. Rasio ini dihitung dari perbandingan antara daya tampung yang tersedia dengan total jumlah pendaftar.
Semakin tinggi rasionya, semakin kecil peluang seorang siswa untuk diterima jika tidak memiliki keunggulan kompetitif pada nilai rapor maupun prestasi pendukung.
Berikut adalah daftar 10 program studi dengan tingkat persaingan paling tinggi di UNS berdasarkan data seleksi tahun 2026:
|No
|Nama Program Studi
|Rasio Keketatan
|1
|Kedokteran
|1:50
|2
|Farmasi
|1:45
|3
|Psikologi
|1:40
|4
|Ilmu Hukum
|1:38
|5
|Manajemen
|1:36
|6
|Akuntansi
|1:34
|7
|Ilmu Komunikasi
|1:32
|8
|Informatika
|1:30
|9
|Teknik Industri
|1:28
|10
|Pendidikan Dokter Gigi
|1:27
Dari data di atas, Kedokteran tetap menjadi primadona dengan rasio 1:50. Artinya, dari 50 pendaftar, hanya satu orang yang dinyatakan lolos. Hal ini menunjukkan bahwa peluang diterima di jurusan tersebut hanya berkisar 2 persen.
Tingginya minat ke UNS tidak lepas dari reputasi akademik universitas yang terus meningkat di level nasional maupun internasional. Selain itu, tren pemilihan jurusan pada SNBP 2026 sangat dipengaruhi oleh relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan.
Catatan Penting: Pihak SNPMB menegaskan bahwa seleksi SNBP tidak hanya melihat angka mentah di rapor, tetapi juga konsistensi nilai, prestasi akademik/non-akademik, serta portofolio yang relevan dengan jurusan yang dipilih.
Bagi siswa yang mengincar jurusan-jurusan "panas" di atas, diperlukan strategi matang agar tidak sekadar menjadi angka dalam statistik pendaftar. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:
Ke depan, persaingan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah lulusan SMA/SMK sederajat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peta persaingan di UNS menjadi modal krusial bagi setiap calon mahasiswa. (Data SNPMB 2026, Humas Universitas Sebelas Maret (UNS)/Z-10)
SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menunjukkan tingginya persaingan. Berikut 10 jurusan terketat di UNS pada SNBP 2026
