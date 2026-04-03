Daftar 10 jurusan terketat UNS pada SNBP 2026.(Dok. Maukuliah.id)

SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menjadi panggung persaingan sengit bagi calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi primadona adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Berdasarkan data terbaru, tingkat keketatan di sejumlah program studi favorit mencatatkan angka yang cukup signifikan, menandakan tingginya standar kualifikasi yang dibutuhkan untuk menembus kampus benteng Pancasila ini.

Tingkat keketatan merupakan indikator utama bagi calon mahasiswa untuk mengukur peluang kelulusan. Rasio ini dihitung dari perbandingan antara daya tampung yang tersedia dengan total jumlah pendaftar.

Semakin tinggi rasionya, semakin kecil peluang seorang siswa untuk diterima jika tidak memiliki keunggulan kompetitif pada nilai rapor maupun prestasi pendukung.

Berikut adalah daftar 10 program studi dengan tingkat persaingan paling tinggi di UNS berdasarkan data seleksi tahun 2026:

No Nama Program Studi Rasio Keketatan 1 Kedokteran 1:50 2 Farmasi 1:45 3 Psikologi 1:40 4 Ilmu Hukum 1:38 5 Manajemen 1:36 6 Akuntansi 1:34 7 Ilmu Komunikasi 1:32 8 Informatika 1:30 9 Teknik Industri 1:28 10 Pendidikan Dokter Gigi 1:27

Dari data di atas, Kedokteran tetap menjadi primadona dengan rasio 1:50. Artinya, dari 50 pendaftar, hanya satu orang yang dinyatakan lolos. Hal ini menunjukkan bahwa peluang diterima di jurusan tersebut hanya berkisar 2 persen.

Mengapa Persaingan di UNS Begitu Ketat?

Tingginya minat ke UNS tidak lepas dari reputasi akademik universitas yang terus meningkat di level nasional maupun internasional. Selain itu, tren pemilihan jurusan pada SNBP 2026 sangat dipengaruhi oleh relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan.

Sektor Kesehatan: Jurusan seperti Kedokteran, Farmasi, dan Kedokteran Gigi tetap stabil karena kebutuhan tenaga medis yang tidak pernah surut.

Ekonomi dan Bisnis: Manajemen dan Akuntansi menjadi pilihan aman bagi siswa yang menginginkan fleksibilitas karier di berbagai industri.

Teknologi Digital: Informatika dan Ilmu Komunikasi terus naik daun seiring dengan transformasi digital yang masif di Indonesia.

Catatan Penting: Pihak SNPMB menegaskan bahwa seleksi SNBP tidak hanya melihat angka mentah di rapor, tetapi juga konsistensi nilai, prestasi akademik/non-akademik, serta portofolio yang relevan dengan jurusan yang dipilih.

Strategi Menghadapi Keketatan SNBP

Bagi siswa yang mengincar jurusan-jurusan "panas" di atas, diperlukan strategi matang agar tidak sekadar menjadi angka dalam statistik pendaftar. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:

Analisis Track Record Sekolah: Periksa apakah ada kakak kelas yang diterima di jurusan dan PTN yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Optimalisasi Portofolio: Untuk jurusan tertentu, pastikan portofolio yang diunggah memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan kriteria penilaian. Pertimbangkan Jurusan Alternatif: Jika nilai rapor dirasa kurang kompetitif untuk Kedokteran, pertimbangkan jurusan serumpun dengan keketatan yang lebih rendah namun memiliki prospek kerja serupa.

Ke depan, persaingan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah lulusan SMA/SMK sederajat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peta persaingan di UNS menjadi modal krusial bagi setiap calon mahasiswa. (Data SNPMB 2026, Humas Universitas Sebelas Maret (UNS)/Z-10)