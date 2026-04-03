SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menunjukkan tingginya persaingan masuk perguruan tinggi negeri, termasuk di Universitas Sebelas Maret. Sejumlah program studi di kampus ini mencatat tingkat keketatan tinggi, seiring meningkatnya minat calon mahasiswa terhadap jurusan dengan prospek kerja luas.

Berdasarkan data resmi SNPMB, tingkat keketatan dihitung dari perbandingan jumlah pendaftar dengan daya tampung. Semakin besar jumlah pendaftar dibandingkan kuota, maka semakin kecil peluang diterima.

Berikut 10 jurusan terketat di UNS pada SNBP 2026 beserta rasio keketatannya:

1. Kedokteran

Rasio sekitar 1:50, menjadi jurusan paling kompetitif dengan minat tertinggi.

Baca juga : 10 Jurusan Terketat UNS di SNBP 2026, Kedokteran Tembus Rasio 1:50

2. Farmasi

Rasio sekitar 1:45, diminati karena peluang karier di sektor kesehatan dan industri obat.

3. Psikologi

Rasio sekitar 1:40, menarik minat tinggi karena relevansi di berbagai bidang.

4. Ilmu Hukum

Rasio sekitar 1:38, tetap menjadi salah satu jurusan favorit lintas generasi.

Baca juga : Pakar UNS: PP Kesehatan Harus Penuhi Hak Konstitusional Masyarakat

5. Manajemen

Rasio sekitar 1:36, memiliki prospek luas di dunia bisnis dan korporasi.

6. Akuntansi

Rasio sekitar 1:34, dibutuhkan di berbagai sektor industri dan pemerintahan.

7. Ilmu Komunikasi

Rasio sekitar 1:32, seiring berkembangnya industri media dan digital.

8. Informatika

Rasio sekitar 1:30, meningkat pesat karena kebutuhan tenaga IT.

9. Teknik Industri

Rasio sekitar 1:28, relevan dengan efisiensi dan manajemen sistem industri.

10. Pendidikan Dokter Gigi

Rasio sekitar 1:27, tetap diminati di bidang layanan kesehatan.

Persaingan ketat ini menunjukkan bahwa peluang diterima di jurusan favorit semakin kecil. Pada jurusan seperti Kedokteran, peluang lolos bahkan hanya sekitar 2 persen dari total pendaftar.

Pihak SNPMB menegaskan bahwa seleksi SNBP didasarkan pada nilai rapor, prestasi akademik, serta portofolio siswa selama di sekolah. Konsistensi dan kualitas capaian menjadi faktor utama dalam menentukan kelulusan.

Selain itu, tren pemilihan jurusan juga dipengaruhi oleh kebutuhan pasar kerja. Jurusan di bidang kesehatan, bisnis, dan teknologi menjadi yang paling diminati karena menawarkan peluang karier yang lebih luas dan stabil.

Dengan tingkat keketatan yang tinggi, calon peserta SNBP diimbau untuk mempertimbangkan strategi pemilihan jurusan secara matang. Memahami rasio keketatan serta menyesuaikan dengan kemampuan akademik menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang diterima.

Ke depan, persaingan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pendaftar dan terbatasnya daya tampung di perguruan tinggi negeri. (H-4)