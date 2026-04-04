Warga Cibeber Meninggal Dunia Tertimpa Pohon Tumbang, Sekda Cianjur Bertakziah ke Rumah Duka

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, bertakziah ke rumah pemotor yang meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang di ruas Jalan Raya Cianjur-Cipanas di Kampung Cangklek Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang, Jumat (3/4). Peristiwa memilukan itu terjadi saat korban tengah berteduh akibat hujan deras disertai angin kencang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Ahmad Rifa'i Azhari didampingi Kepala Pelaksana BPBD, Iwan Karyadi, dan Kepala Bagian Kesra Setda Cianjur, Selamet Riyadi, berkesempatan menyambangi rumah duka di Kampung Pasirkalapa RT 003/006 Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber, Sabtu (4/4).
"Kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas almarhum yang meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di Kecamatan Cugenang kemarin (Jumat)," kata Rifa'i, Sabtu (4/4).
Peristiwa itu merupakan sebuah musibah. Rifa'i mewakili jajaran Pemkab Cianjur turut mendoakan almarhum serta meminta agar keluarga bersabar atas musibah tersebut.
"Semoga almarhum ditempatkan terbaik di sisi-Nya. Pihak keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar," ungkapnya.
Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Imbauan itu menyusul masih berpeluang terjadi cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang.
"Bagi pengendara yang hendak berteduh, pastikan tempatnya aman dari berbagai potensi yang bisa membahayakan keselamatan. Misalnya tidak berteduh di tempat yang terdapat banyak pohon atau di dekat tiang listrik," tuturnya.
Pemkab Cianjur melalui dinas terkait pun akan memantau kembali kondisi pohon yang rawan tumbang. Upaya itu sebagai antisipasi agar tak terulang kejadian serupa.
Diberitakan sebelumnya, seorang pemotor dilaporkan meninggal dunia usai terjadi pohon tumbang di ruas Jalan Raya Cianjur-Cipanas atau di kawasan Kampung Cangklek Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (3/4). Saat kejadian, korban diketahui tengah menepi di pinggir jalan karena kondisi saat itu tengah hujan deras disertai angin kencang.
Kasatlantas Polres Cianjur, Ajun Komisaris Aang Andi Suhandi, menjelaskan saat itu di sekitar lokasi kejadian terjadi cuaca cukup ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang. Korban yang tengah berteduh tak menyadari terdapat pepohonan di sekitar lokasi.
"Korban tertimpa pohon hingga akhirnya meninggal dunia," kata Aang.(H-2)
Kejadian pohon tumbang dalam jumlah besar menjadi perhatian serius, mengingat pohon peneduh merupakan bagian dari identitas Kota Bandung.
ARUS lalu lintas dari dan menuju Kota Bandung mengalami kemacetan akibat pohon tumbang di Jalan Raya Lembang, tepatnya di Desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat, sedikitnya 10 rumah di dua kecamatan mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang.
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, dan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau dekat konstruksi reklame saat hujan dan angin kencang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved