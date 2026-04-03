Libur Panjang, Polres Karawang Siagakan 174 Personel dan Contraflow Tol Japek

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GUNA mengamankan periode libur panjang (long weekend) dan cuti bersama, Polres Karawang menyiagakan sebanyak 174 personel di berbagai titik strategis. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat serta potensi kepadatan arus lalu lintas, terutama di ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek).
Kasi Humas Polres Karawang, IPDA Cep Wildan, mengungkapkan bahwa ratusan personel tersebut telah disebar ke lokasi-lokasi krusial untuk memastikan kelancaran mobilitas warga.
“Sebanyak 174 personel kami siagakan dan tempatkan di berbagai titik, mulai dari kawasan wisata, jalur tol, jalur arteri, hingga titik-titik rawan kegiatan masyarakat lainnya di wilayah hukum Polres Karawang,” ujar Cep Wildan.
Fokus utama pengamanan kali ini adalah mengurai kepadatan di jalur bebas hambatan. Polres Karawang telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa contraflow yang akan diberlakukan secara situasional.
Menurut Cep Wildan, contraflow direncanakan akan diterapkan mulai dari Km 47 hingga Km 66 arah Cikampek. Kebijakan ini merupakan hasil sinergi antara kepolisian dengan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).
Penerapan contraflow bersifat dinamis berdasarkan diskresi kepolisian dan pemantauan intensif kondisi volume kendaraan di lapangan secara real-time.
Selain pengaturan jalur, Polres Karawang terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan pengamanan berjalan optimal. IPDA Cep Wildan juga memberikan sejumlah imbauan penting bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan:
“Jaga jarak aman dan rencanakan perjalanan dengan baik agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama pengguna jalan,” pungkasnya. (H-3)
