Pastor: Jalan Salib Hidup Visualisasikan Kisah Sengsara Yesus Kristus

JALAN Salib Hidup, atau yang sering disebut Tablo, merupakan tradisi teatrikal yang kuat dalam tradisi Gereja Katolik, khususnya saat perayaan Jumat Agung. Tahun ini, Tablo digelar di Gereja Katolik Santo Arnold Janssen, Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (3/4/2026).

Pastor Paroki St. Arnold Janssen, Pater Kris Bidi SVD, menjelaskan dalam khotbahnya bahwa berbeda dengan prosesi Jalan Salib biasa yang menggunakan gambar atau relief sebagai perhentian, Jalan Salib Hidup memvisualisasikan kisah sengsara Yesus Kristus melalui pemeranan langsung oleh manusia.

"Tujuan utama dari tablo ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan media evangelisasi visual," ujar Pater Kris Bidi.

Umat Terharu Menyaksikan Adegan Sengsara Yesus

Melalui adegan-adegan yang menampilkan Yesus dijatuhi hukuman mati hingga wafat di salib, umat diharapkan dapat lebih menghayati penderitaan fisik dan batin yang dialami Kristus.

Tampak umat yang mengikuti Tablo atau Jalan Salib Hidup itu terharu dan mencucurkan air mata saat mengenangkan sengsara, salib, serta wafat Yesus Kristus sekitar 2000 tahun lalu di Israel.

Tablo ini menegaskan nilai spiritual sekaligus menjadi sarana refleksi bagi umat Katolik dalam memperingati Jumat Agung. (MS/I-1)