Pastor: Jalan Salib Hidup Visualisasikan Kisah Sengsara Yesus Kristus

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
JALAN Salib Hidup, atau yang sering disebut Tablo, merupakan tradisi teatrikal yang kuat dalam tradisi Gereja Katolik, khususnya saat perayaan Jumat Agung. Tahun ini, Tablo digelar di Gereja Katolik Santo Arnold Janssen, Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (3/4/2026).
Pastor Paroki St. Arnold Janssen, Pater Kris Bidi SVD, menjelaskan dalam khotbahnya bahwa berbeda dengan prosesi Jalan Salib biasa yang menggunakan gambar atau relief sebagai perhentian, Jalan Salib Hidup memvisualisasikan kisah sengsara Yesus Kristus melalui pemeranan langsung oleh manusia.
"Tujuan utama dari tablo ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan media evangelisasi visual," ujar Pater Kris Bidi.
Melalui adegan-adegan yang menampilkan Yesus dijatuhi hukuman mati hingga wafat di salib, umat diharapkan dapat lebih menghayati penderitaan fisik dan batin yang dialami Kristus.
Tampak umat yang mengikuti Tablo atau Jalan Salib Hidup itu terharu dan mencucurkan air mata saat mengenangkan sengsara, salib, serta wafat Yesus Kristus sekitar 2000 tahun lalu di Israel.
Tablo ini menegaskan nilai spiritual sekaligus menjadi sarana refleksi bagi umat Katolik dalam memperingati Jumat Agung. (MS/I-1)
Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penjagaan di area gereja, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli di sekitar lokasi.
Arak-arakan prosesi laut Semana Santa tiba di Pantai Kuce, Larantuka, Nusa Tenggara Timur.
Kumpulan 75 ucapan Jumat Agung terbaik untuk keluarga dan media sosial. Pesan penuh harapan, kedamaian, dan makna pengorbanan Yesus Kristus.
Pengamanan ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman agar ratusan jemaat dapat berdoa secara khusyuk
Pengamanan Wafat Isa Al-Masih, Ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi, Ibadah Minggu Paskah bagian dari komitmen Polri dalam menjamin kebebasan beribadah.
SEBANYAK 1.125 umat memadati Ibadah Jumat Agung di Gereja Efata Liliba, Jumat (3/4/2026) sore
