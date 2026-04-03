Peringati Jumat Agung, Gereja Bethany Nginden Surabaya Usung Tema Seberkas Hidup dari Salib

Ilustrasi(Antara)

SEBANYAK 30.000 jemaat Kristen mengikuti rangkaian ibadah Jumat Agung di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jumat (3/4/2026). Meski dihadiri puluhan ribu orang, ibadah berlangsung hikmat hingga selesai.

Jemaat mulai memadati area gereja sejak pukul 08.00 WIB. Menjelang pukul 09.30 WIB, saat ibadah akan dimulai, kondisi gereja terlihat hampir penuh.

“Seperti ini momennya itu full itu 30 ribu, kalaupun Jumat nanti membludak biasanya sampai 35.000 [jemaat],” kata Humas Gereja Bethany Nginden, Pendeta Edwin Montolalu, Jumat.

Tema “Seberkas Hidup dari Salib”

Tahun ini, peringatan Jumat Agung di Bethany Nginden mengusung tema “Seberkas Hidup dari Salib”. Rangkaian ibadah dimulai sekitar pukul 09.45 WIB, diawali doa dan pujian, dilanjutkan firman Tuhan, penampilan khusus, serta perjamuan.

Pendeta Edwin menjelaskan, perjamuan dalam ibadah Jumat Agung menjadi tanda bahwa jemaat telah menerima persekutuan dengan Tuhan melalui Kristus.

“Perjamuan itu kan sebagai tanda bukti kita sudah menerima persekutuan dengan pribadi Tuhan melalui Kristus,” ujarnya.

Dalam perjamuan, jemaat menerima roti hosti atau roti tanpa ragi dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus.

“Melalui nanti ada roti dan anggur, perlambang itu adalah tubuh dan darah Kristus,” ujarnya lagi.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, pihak gereja bekerja sama dengan kepolisian dalam pengamanan serta pengaturan lalu lintas di kawasan Nginden. (FL/I-1)