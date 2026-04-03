Ibadah Jumat Agung di Karawang, Gereja Dikawal Polisi

Ilustrasi(MI/Ignas Kunda)

PELAKSANAAN ibadah Jumat Agung dalam rangka peringatan wafatnya Yesus Kristus Tahun 2026 di Kabupaten Karawang berlangsung aman dan kondusif. Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Karawang berjalan lancar, sehingga umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan khidmat.

Kapolres Karawang, AKB Fiki N. Ardiansyah, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ibadah Jumat Agung di sejumlah gereja dan rumah ibadah di Karawang terpantau aman tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berarti.

“Pelaksanaan ibadah Jumat Agung umat Kristiani di wilayah Kabupaten Karawang hari ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Kapolres.

Lokasi Ibadah dan Personel Pengamanan

Adapun jumlah lokasi ibadah tercatat sebanyak 31 gereja dan 16 rumah ibadah. Untuk memastikan keamanan, Polres Karawang menurunkan sebanyak 143 personel yang disebar di seluruh titik pengamanan.

Salah satu jemaat, Johanes, yang mengikuti ibadah di Gereja Pasundan Imanuel Karawang, turut menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian.

“Kami merasa sangat aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Kehadiran aparat kepolisian memberikan ketenangan bagi kami sebagai jemaat. Terima kasih kepada Polres Karawang atas pengamanan yang sangat baik,” kata Johanes.

Harapan untuk Situasi Kamtibmas yang Terjaga

Dengan adanya pengamanan yang optimal, situasi kamtibmas di wilayah Karawang diharapkan tetap terjaga, khususnya selama rangkaian perayaan Paskah Tahun 2026. Polres Karawang juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.