BMKG Prakirakan Musim Kemarau di Sumatra Selatan pada Mei 2026

cuaca panas(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau di Sumatera Selatan (Sumsel) akan mulai berlangsung pada Mei 2026, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel Wandayantolis di Palembang, Senin, mengatakan sejumlah wilayah di Sumsel berpotensi mengalami kemarau lebih awal dibandingkan daerah lainnya.

Berdasarkan analisis iklim, puncak musim kemarau lebih dulu terjadi di Zona Musim (ZOM) 125 dan 135. Wilayah ini berpotensi mengalami puncak kemarau lebih awal satu bulan.

Baca juga : Titik Panas Karhutla Sumatra Tembus 446 Titik, Paling Banyak Sumsel

Ia menjelaskan ZOM 125 meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, dan Ogan Ilir. Sementara ZOM 135 mencakup wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Kemudian, sebanyak 12 ZOM lainnya di Sumatera Selatan diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026.

Namun, untuk ZOM 137 yang meliputi Pagar Alam, Lahat bagian selatan dan barat, sebagian kecil Musi Rawas bagian selatan, serta sebagian kecil Empat Lawang bagian timur, puncak kemarau diprediksi terjadi lebih lambat sekitar satu bulan dari kondisi normal.

Baca juga : BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Ekstrem 2026 di Jateng, Ini Wilayahnya

Durasi musim kemarau di Sumatera Selatan tahun ini diperkirakan berlangsung antara 7 hingga 15 dasarian atau sekitar tiga hingga lima bulan.

"Wilayah Sumsel bagian tengah diprediksi mengalami kemarau terlama, yakni sekitar 13 hingga 15 dasarian," katanya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, terutama potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta keterbatasan air bersih.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk dalam pengendalian titik panas dan pengelolaan sumber daya air guna meminimalkan dampak selama periode musim kemarau. (Ant/Z-4)