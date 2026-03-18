Tips Memilih AC yang Tepat untuk Rumah agar Dingin dan Nyaman

MEMASUKI musim kemarau, suhu udara yang panas membuat banyak orang mengandalkan pendingin ruangan agar aktivitas di rumah tetap nyaman. Agar AC yang dipilih bekerja optimal dan memberikan kenyamanan jangka panjang, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sesuaikan Kapasitas AC dengan Ukuran Ruangan

Kesalahan paling umum adalah memilih AC dengan kapasitas terlalu kecil atau terlalu besar. Jika terlalu kecil, AC akan bekerja lebih keras; jika terlalu besar, penggunaan energi bisa boros.

Sebagai panduan:

Kamar 3x3 meter: AC 0,5–0,7 PK

Ruangan 4x5 meter: AC 1–1,5 PK

Ruang keluarga luas: AC 2 PK

Baca juga : BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Ekstrem 2026 di Jateng, Ini Wilayahnya

Beberapa produk modern menawarkan berbagai pilihan kapasitas agar sesuai kebutuhan setiap ruangan.

2. Pilih AC dengan Pendinginan Cepat

Pendinginan cepat lebih efektif daripada menurunkan suhu terlalu rendah. AC dengan performa tinggi mampu mendinginkan ruangan lebih cepat tanpa mengurangi kenyamanan. Beberapa seri baru memiliki kapasitas pendinginan yang lebih tinggi dibanding AC konvensional, memungkinkan suhu ruangan nyaman tercapai dalam waktu singkat.

3. Perhatikan Sistem Sensor Suhu

Sering kali, AC sudah menyala cukup lama tetapi area tertentu masih terasa panas. Hal ini biasanya karena sensor suhu berada di unit AC, bukan di sekitar pengguna. Teknologi seperti sensor jarak jauh atau “I-Feel” dapat menyesuaikan pendinginan sesuai lokasi pengguna, bukan hanya di sekitar unit.

Baca juga : Pakar UGM Peringatkan Dampak Kemarau Berkepanjangan terhadap Produksi Pertanian

4. Pastikan AC Mudah Dibersihkan

Debu yang menumpuk dapat menurunkan performa AC dan kualitas udara. Pilih AC dengan fitur pembersihan otomatis atau self-cleaning, yang memudahkan perawatan dan menjaga unit tetap bersih tanpa repot.

5. Perhatikan Tingkat Kebisingan

Tingkat kebisingan AC sering baru disadari setelah dipasang, terutama di kamar tidur. AC dengan mode senyap atau ultra silent dapat membantu menjaga kenyamanan tidur tanpa terganggu suara mesin.

Produk seperti FLOO Series dari FLiFE menawarkan beberapa teknologi pendukung, namun prinsip pemilihan AC tetap sama: kapasitas tepat, pendinginan cepat, mudah dirawat, dan tingkat kebisingan rendah.

6. Pilih AC yang Tahan Lama dan Mudah Dirawat

Daya tahan dan kemudahan perawatan sama pentingnya dengan kemampuan pendinginan. AC dengan lapisan anti karat, filter yang mudah dilepas, dan komponen yang mudah dibersihkan akan memudahkan pemilik rumah dalam jangka panjang. Beberapa AC bahkan dilengkapi penyangga atau waterpass untuk memudahkan instalasi dan servis.

7. Periksa Garansi dan Layanan Servis

AC digunakan dalam jangka panjang dan tetap membutuhkan perawatan. Pastikan unit memiliki garansi jelas, termasuk kompresor dan sparepart, serta dukungan servis yang memadai. Garansi dan layanan servis yang lengkap membantu menjaga performa AC tetap optimal.

Dengan memperhatikan tips di atas, konsumen bisa memilih AC yang tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga nyaman digunakan setiap hari.

Sementara itu, Vice President Flife Indonesia Nicky menganjurkan masyarakat dalam memilih AC untuk rumah sebaiknya tidak hanya fokus pada seberapa cepat ruangan menjadi dingin.

"Kapasitas yang tepat, teknologi pendinginan, kemudahan perawatan, hingga tingkat kebisingan juga perlu dipertimbangkan agar AC dapat digunakan dengan nyaman dalam jangka panjang," kata dia dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/3/2026).