Perkuat Industri Durian, Gubernur Sulteng Resmikan Packing House di Parigi Moutong

Packing house PT Pondok Durian Sulawesi Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.(MI/Taufan SP Bustan)

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meresmikan packing house PT Pondok Durian Sulawesi di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.

Ia menegaskan, peran pemerintah sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Anwar menilai, investasi memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. “Jika usaha tumbuh, lapangan kerja akan terbuka. Itu yang harus kita dorong bersama,” ujarnya, Minggu (29/3).

Anwar menyebut, kehadiran packing house ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas durian. Melalui fasilitas tersebut, produk durian dapat melalui proses penyortiran, pengemasan, dan standarisasi yang lebih baik, sehingga memberikan nilai jual lebih tinggi bagi petani.

Baca juga : Pasca Lebaran 2026, Harga Cabai Rawit di Palu Tembus Rp140 Ribu per Kilogram

“Kalau petani menjual secara sendiri-sendiri, harga sering tidak stabil. Dengan packing house, kualitas lebih terjaga dan pasar menjadi lebih jelas,” ungkapnya.

Amwar juga menyoroti peluang ekspor durian yang dinilai sangat menjanjikan, khususnya ke pasar China yang permintaannya terus meningkat.

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga standar kualitas untuk menembus pasar internasional. “Jangan hanya mengejar jumlah. Kualitas harus dijaga sejak dari bibit hingga proses pengemasan,” tegas Anwar.

Baca juga : Anwar-Reny Bawa Sulteng Melaju Pesat Wujudkan Pendidikan Merata dan Kesehatan Terjamin

Selain peluang, Anwar turut menyinggung tantangan ketersediaan pasokan durian yang dinilai masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan industri. Ia meminta dinas terkait segera melakukan perhitungan kebutuhan dan produksi guna meningkatkan hasil panen ke depan.

“Kita sudah memiliki fasilitas. Produksi harus ditingkatkan. Jangan sampai industri sudah siap, tetapi bahan baku justru kurang,” ungkapnya.

Anwar menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung investasi dengan menghadirkan kebijakan yang solutif dan tidak menghambat. “Jika masyarakat bekerja dan memiliki penghasilan, daerah akan aman dan berkembang,” pungkasnya.

Melalui peresmian ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap sektor durian di daerah tersebut terus berkembang, mampu menembus pasar ekspor, serta meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di Parigi Moutong dan sekitarnya. (E-2)