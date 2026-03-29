Pedagang bahan pokok di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah.(MI/Djoko Sardjono)

HARGA bahan kebutuhan pokok masyarakat mulai turun di Pasar Gedhe Klaten, sementara situasi pasar belum kembali normal pada H+7 Lebaran 2026.

Pantauan Media Indonesia, Minggu (29/3), harga bahan kebutuhan pokok yang mengalami penurunan tajam terjadi pada komoditas cabai rawit merah. “Hari ini, saya jual cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram, turun Rp40.000 dari harga menjelang Hari Raya Lebaran 2026,” kata Ponijem, pedagang sayur.

Penurunan harga cabai dipengaruhi permintaan dari masyarakat konsumen yang semakin sepi. Harga yang berlaku sekarang ini diperkirakan akan turun lagi.

“Harga cabai besar juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, dan cabai keriting turun Rp18.000 menjadi Rp32.000 per kilogram,” imbuhnya.

Komoditas bawang merah harga di pedagang Rp40.000 per kilogram atau turun Rp2.000, sedangkan bawang putih turun Rp3.000 menjadi Rp33.000 per kilogram.

“Harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari ini diperkirakan masih bisa turun lagi. Karena, konsumen pasca-Lebaran 2026 berangsur sepi,” ujar Ponijem.

Senada diungkapkan Tina, pedagang sembako di lantai dasar Pasar Gedhe Klaten, seraya menambahan bahwa pasca-Lebaran harga bahan pokok mulai turun.

Harga beberapa komoditas yang juga turun di antaranya gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras. Namun, penurunan harga bahan pokok ini tidak banyak.

Untuk gula pasir, harga hari ini Rp18.000 per kiogram atau turun Rp1.000, dan minyak goreng curah yang sebelumnya Rp22.000 turun menjadi Rp19.000 per liter.

“Kalau harga telur ayam masih agak tinggi, yaitu Rp29.000 per kilogram. Harga telur hanya turun Rp1.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram,” jelasnya.

Kemudian, harga daging ayam di Pasar Gedhe Klaten turun Rp2.000 menjadi Rp38.000 per kilogram, sed angkan harga daging sapi stabil Rp140.000 per kilogram.

“Harga daging ayam maupun daging sapi relatif stabil sampai H+7 Lebaran. Hanya daging ayam yang turun sedikit,” ujar Slamet, pedagang di Pasar Gedhe Klaten. (E-2)