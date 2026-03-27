Puasa Hingga Lebaran, 60 Hektare Lahan di Bangka Terbakar

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SEPANJANG puasa hingga Lebaran Idul Fitri luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bangka mencapai 60 hektar.

Maraknya peristiwa karhutla tersebut pun membuat petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Bidang Damkar Dinas Satpol PP Bangka hampir setiap hari berjibaku memadamkan api.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Plh Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, Achmad Suherman.

Menurutnya rata-rata luas karhutla yang menghanguskan Lahan di Bangka antara 1 hektare hingga 4 hektare. "Untuk kebakaran, terutama di Sungailiat, daerah Lintas Timur, itu hampir tiap hari, dari bulan puasa sampai sekarang,” kata Achmad Suherman. Jumat (27/3/2026).

Dia menyebut, akhir-akhir ini peristiwa karhutla semakin meningkat. Bahkan pernah dalam satu hari terjadi 7-8 kali laporan karhutla.

Menurutnya, peristiwa karhutla itu kadang terjadi akibat adanya oknum masyarakat yang sembarang melempar puntung rokok ke lahan kering yang mudah terbakar ataupun yang membuka lahan dengan cara membakar serta bakar sampah sembarangan.

Untuk itu, pihaknya pun telah menghimbau masyarakat bahwa terdapat ancaman berat bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya karhutla dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.

“Kami sekarang memang sedang siaga terhadap kebakaran. Karena seperti tadi malam saja ada tiga titik kebakaran. Dan ini juga kita sudah masuk musim kemarau selama beberapa bulan kedepan dan jarang terjadi hujan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dari bulan Ramadan hingga pasca lebaran saat ini, pihaknya mendata bahwa sudah ada kurang lebih 60 hektar lahan yang terbakar.

“Bayangkan sehari aja bisa 2-3 kali laporan kebakaran. Sekitar 60 hektar lah yang terbakar sampai setelah lebaran ini,”imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya juga meminta aparat desa untuk aktif membantu memadamkan api apabila terjadi karhutla. Pasalnya memang Damkar Kabupaten Bangka mempunyai keterbatasan dari segi armada.

“Beruntung kita kadang dibantu dari Damkar PT Timah, dari Brimob dan lain-lain. Dan semua masyarakat pun peduli dengan hal ini,” ucapnya. (H-2)

