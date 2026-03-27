Tim SAR Gabungan Berhasil Selamatkan Arvan, Pendaki Lawu yang Cedera di Pos 4

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SEORANG pendaki remaja asal Magetan, Jatim, terjebak cuaca buruk saat menuruni Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetho Kabupaten Karanganyar hingga mengalami cedera, Kamis (26/3/2026).
Beruntung Tim SAR Gabungan yang menerima pelaporan, bergerak cepat Jumat ( 27/3/2026) pagi dan berhasil menyelamatkan, dan sekaligus mengevakuasi survivor bernama Arvan Michamad Choirul (16) tersebut.
Pendaki remaja yang mengalami cidera karena terkilir kaki itu berhasil dibawa ke basecamp, Jumat siang sekira pukuk 14.00 Wib. "Kami menerobos cuaca buruk ketika naik, dan berhasil mengevakuasi survivor remaja asal Desa Mrahu, Magetan," beber Koordinator Ops SAR Kantor Pencarianndan Pertolongan Surakarta, Tri Puji S, Jumat sore.
Menurut dia, Arvan naik Gunung Lawu bersama rombongan berjumlah 6 orang sejak Rabu (25/3/2026). Sewaktu turun pada Kamis sore dalam situasi cuaca buruk itu, korban terpeleset hingga mengalami cidera kaki di kawasan Pos 4.
"Basecamp menerima laporan darurat dari rombongan pada Kamis malam pukul 21.30 WIB. Saat itu di atas cuaca sangat buruk dan hujan, hingga diputuskan naik Jumat pagi," kata Puji.
Operasi evakuasi dimulai pada Jumat pagi pukul 06.30 WIB. Tim SAR Gabungan menerjunkan total 3 SRU (Search and Rescue Unit) yang bergerak naik melalui jalur Candi Cetho.
Usai menempuh medan yang cukup berat, tim medis lapangan menemukan korban yang cidera, dan memberikan penanganan awal di lokasi,sebelum membawa turun dengan cara ditandu.
Dia paparkan, setelah dipastikan kondisinya stabil usai menerima perawatan lanjutan, Arvan langsung diserahkan kepada pihak keluarga yang sudah menunggu. (H-2)
