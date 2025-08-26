Basarnas Evakuasi Pendaki Gunung Slamet yang Terkena Hipotermia

Headline
TIM SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki asal Jakarta yang mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Bambangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (26/8).
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Cilacap M Abdullah menjelaskan pihaknya menerima laporan pada pukul 02.15 WIB dari Alif, salah satu anggota keluarga korban.
Informasi menyebutkan terdapat pendaki bernama Syayid Zahfat Murtado, 26, warga Gambir, Jakarta, yang tidak sadarkan diri akibat hipotermia di Pos 5 jalur pendakian.
“Setelah menerima laporan, kami langsung memberangkatkan satu regu dari Kantor Basarnas Cilacap dan Unit Siaga SAR Banyumas menuju lokasi. Sesampainya di sana, tim segera berkoordinasi dengan potensi SAR dan mengirim tiga regu lengkap dengan peralatan evakuasi serta medis untuk melakukan pertolongan,” ujar Abdullah.
Upaya evakuasi berlangsung cukup lama mengingat medan pendakian yang terjal dan kondisi korban yang tidak stabil.
Akhirnya, pada pukul 12.15 WIB, korban berhasil diturunkan dengan selamat ke basecamp.
Setelah mendapat penanganan awal, korban kemudian dibawa ke RSUD Purbalingga untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. (H-4)
