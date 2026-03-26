Duel Hingga Menceburkan Diri ke Sungai Martapura, Dua Warga Hilang

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
DUA orang warga yang terlibat perkelahian hingga terjun ke Sungai Martapura, Kota Banjarmasin pada Rabu (25/3) malam, dilaporkan hilang akibat terseret arus sungai.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC), I Putu Sudayana, Kamis (26/3) mengatakan pihaknya telah menerjunkan Tim SAR untuk melakukan pencarian korban.
"Kami telah menerima laporan mengenai kondisi membahayakan manusia di mana dua orang dilaporkan menceburkan diri ke Sungai Martapura setelah terlibat perselisihan. Sejak malam tadi, tim rescue kami sudah meluncur ke lokasi dengan membawa peralatan lengkap, termasuk Aqua Eye untuk memindai keberadaan objek di bawah permukaan air," ujar I Putu Sudayana.
Berdasarkan informasi yang diterima Rescue 911 Banjarmasin, peristiwa ini terjadi pada Rabu (25/3) malam sekitar pukul 22.00 wita. Menurut keterangan saksi di lokasi, kedua korban yang belum diketahui namanya, awalnya terlihat sedang terlibat pertengkaran fisik di dekat Jembatan Dewi, kawasan pasar Sudimampir.
Di tengah perkelahian, salah seorang korban tiba-tiba melompat ke sungai. Yang kemudian disusul lawan duelnya, terjun ke Sungai Martapura. Saksi mata yang melihat kejadian tersebut segera meminta bantuan kepada warga sekitar untuk melakukan upaya pencarian awal secara mandiri.
Operasi pencarian ini melibatkan kolaborasi berbagai unsur SAR, di antaranya Polairud Polda Kalsel, Rescue 911 Banjarmasin, Water Rescue Banjarmasin, serta dibantu oleh masyarakat setempat.
Hingga kini kedua korban masih belum ditemukan. "Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan penyisiran di sekitar titik terakhir korban terlihat (last known position). Operasi akan terus dipantau secara berkala menyesuaikan dengan kondisi medan dan perkembangan di lapangan," kata Putu Sanjaya. (E-2)
Banyak petani di sejumlah daerah seperti Sungai Tabuk, Martapura Barat dan Martapura Timur tidak bisa bercocok tanam karena banjir.
Sungai Martapura di Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam salah satu daerah aliran sungai (DAS) prioritas rehabilitasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Sampah di sungai termasuk gulma tanaman enceng gondok menjadi tantangan dalam upaya pengelolaan sungai.
Indonesia memiliki banyak sungai, berikut 10 sungai terpanjang di Indonesia.
Bakal calon presiden yang diusung NasDem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, menyusuri Sungai Martapura saat kunjungan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
