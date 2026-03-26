Dua Rute Baru ke Australia dari Bandara Ngurah Rai Resmi Dibuka

Australia masih menjadi negara dengan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak yang mengunjungi Bali, tercatat 240.897 orang untuk periode dua bulan pertama tahun 2026.

BANDARA Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kembali memperkuat konektivitas internasional dengan Australia melalui pembukaan dua rute penerbangan baru yang dioperasikan oleh maskapai Jetstar, yakni rute Avalon dan Sunshine Coast. Kehadiran kedua rute ini menjadi langkah strategis untuk mempermudah akses wisatawan mancanegara, khususnya dari Australia, menuju Pulau Bali.

Penerbangan rute Avalon (AVV)–Denpasar (DPS) sudah kembali dioperasikan Jetstar pada Senin (23/3/2026) malam, menandai beroperasinya rute tersebut setelah sempat berhenti sementara. Sedangkan penerbangan rute Sunshine Coast (MCY) yang dilaksanakan pada Rabu malam (25/3/2026) merupakan rute perdana yang menghubungkan secara langsung kota tersebut dengan Pulau Bali.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan pembukaan rute baru ini menjadi sinergi positif antara operator bandara dan maskapai dalam mendukung pertumbuhan sektor aviasi serta pariwisata.

Baca juga : Dampak Konflik Timur Tengah, 7 Hotel Disiapkan untuk Penumpang yang Batal Terbang di Bandara Ngurah Rai

“Kami sangat mengapresiasi kembali beroperasinya rute Avalon, serta rute Sunshine Coast yang menjadi rute terbaru di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ini merupakan bukti bahwa Bali tetap menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan internasional, khususnya dari Australia,” ujar Nugroho Jati dikutip Kamis (26/3/2026).

Penerbangan Perdana dan Frekuensi Operasional

Pada Senin, 23 Maret 2026, pesawat Jetstar dengan nomor penerbangan JQ49 dari Avalon Airport (AVV) tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pukul 20.56 WITA, kemudian kembali ke Avalon pada pukul 23.03 WITA dengan nomor penerbangan JQ50 mengangkut 222 penumpang.

Sementara itu, pada Rabu, 25 Maret 2026, Sunshine Coast (MCY) resmi menjadi rute teranyar Bandara I Gusti Ngurah Rai, setelah penerbangan perdana Jetstar dengan nomor JQ86 mendarat di Bali pukul 13.52 WITA dengan membawa 229 penumpang.

Baca juga : Dampak Perang Israel-Iran, Banyak Penerbangan dari Bandara Ngurah Rai Bali ke Sejumlah Negara Timur Tengah Dibatalkan

Penerbangan rute Avalon dilayani lima kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Sedangkan rute Sunshine Coast beroperasi tiga kali dalam seminggu, yakni pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Australia Masih Jadi Sumber Wisatawan Terbanyak

Australia masih menjadi negara dengan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak yang mengunjungi Bali, tercatat 240.897 orang untuk periode dua bulan pertama tahun 2026. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan Australia ke Bali menduduki peringkat pertama dengan 1,6 juta orang. Hal ini sejalan dengan Australia yang memiliki konektivitas rute internasional terbanyak ke Bali, yakni 11 rute.

Kesebelas rute tersebut meliputi Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Gold Coast, Darwin, Cairns, Newcastle, serta dua rute terbaru yaitu Avalon dan Sunshine Coast.

“Dengan dibukanya kedua rute ini, diharapkan hubungan konektivitas antara Indonesia dan Australia semakin erat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan industri pendukung lainnya. Dengan dibukanya rute langsung menuju Avalon dan Sunshine Coast, tentunya semakin banyak alternatif dan pilihan rute penerbangan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung ke Australia, serta sebaliknya,” jelas Nugroho Jati.

“Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendukung pengembangan jaringan penerbangan, baik domestik maupun internasional, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata kelas dunia,” tutup Nugroho Jati. (OL/I-1)