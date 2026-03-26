Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 26 Maret 2026: Waspada Status Siaga Hujan Lebat

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 26 Maret 2026, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Jateng diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang.

Berdasarkan data terbaru, BMKG menetapkan status Siaga untuk sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kondisi ini dipicu oleh tingginya kelembapan udara dan adanya pertemuan massa udara (konvergensi) yang mendukung pertumbuhan awan Cumulonimbus secara signifikan di atas langit Jawa Tengah.

Daftar Wilayah Berstatus Siaga (Hujan Lebat - Sangat Lebat)

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah berikut untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor:

Pantura Barat & Tengah: Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Kota Semarang, dan Demak.

Wilayah Timur: Jepara, Kudus, dan Pati.

Jepara, Kudus, dan Pati. Pegunungan Tengah: Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang.

Detail Cuaca di Kota-Kota Besar Jawa Tengah

Kota Prakiraan Cuaca Suhu (°C) Semarang Hujan Ringan - Sedang (Siang/Sore) 24 – 28 Surakarta (Solo) Hujan Sedang - Lebat 23 – 29 Magelang Hujan Lebat & Petir 22 – 27 Cilacap Hujan Ringan - Sedang 25 – 29

Peringatan Gelombang Laut: Tinggi gelombang di perairan Utara Jawa Tengah berkisar 0,5 - 1,25 meter, sementara di perairan Selatan (Samudra Hindia) mencapai 1,25 - 2,5 meter. Nelayan diimbau waspada.

