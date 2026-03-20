Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 20 Maret 2026: Waspada Dampak Siklon Narele

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 20 Maret 2026, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara umum, kondisi cuaca diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan tebal dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah titik utama.

Peningkatan aktivitas cuaca ini dipicu oleh pengaruh tidak langsung dari Siklon Tropis Narele di wilayah Australia yang memperkuat zona konvergensi di sepanjang Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah.

Peringatan Dini: Waspadai potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah pegunungan tengah, Solo Raya, dan sebagian wilayah Pantura antara siang hingga awal malam hari.

Detail Prakiraan Cuaca Wilayah Utama

Wilayah Cuaca Siang/Sore Suhu (°C) Kelembapan (%) Semarang Hujan Ringan - Sedang 24 - 32 65 - 95 Solo Raya Hujan Petir 23 - 31 70 - 90 Magelang/Wonosobo Hujan Lebat 19 - 27 75 - 97 Purwokerto Hujan Sedang 22 - 30 70 - 95

Indeks UV dan Imbauan Keselamatan

Selain curah hujan, BMKG juga mengingatkan adanya Indeks UV yang mencapai level 8 (Sangat Tinggi) pada tengah hari. Masyarakat disarankan menggunakan pelindung matahari jika beraktivitas di luar ruangan sebelum cuaca berubah mendung.

Bagi para pemudik yang sudah mulai melintasi jalur tol Trans Jawa wilayah Jawa Tengah, diimbau untuk menjaga jarak aman berkendara karena permukaan jalan yang licin saat hujan turun. Pastikan kondisi wiper dan lampu kendaraan berfungsi dengan optimal. (H-4)