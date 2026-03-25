Pascalebaran, KAI Hadirkan Promo Silaturakhim Diskon 20% Kelas Eksekutif

Para calon penumpang duduk di perot stasiun menunggu kereta api tiba.(MI/Supardji Rasban)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, menghadirkan Promo Silaturahmi berupa diskon tarif sebesar 20 persen khusus untuk kelas eksekutif, dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan pascalebaran serta mempererat tali silaturakhim

Manajer Humas Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki fleksibilitas waktu perjalanan setelah puncak arus mudik.

“KAI mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Promo Silaturahmi ini sebagai kesempatan untuk bepergian dengan nyaman di kelas eksekutif dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya pada periode setelah Lebaran yang umumnya lebih lengang,” ujar Luqman, melalui keterangan resmi, Rabu (25/3).

Promo diskon 20 persen ini berlaku untuk periode pembelian dan keberangkatan pada 25 Maret hingga 1 April 2026. Tiket dengan tarif diskon dapat diperoleh melalui seluruh channel penjualan resmi KAI.

Adapun tarif diskon ini tidak berlaku untuk layanan kereta dengan kelas suite class compartment, luxury, imperial, priority, panoramic, serta kereta wisata lainnya. Selain itu, diskon hanya berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun diskon lainnya.

Luqman menyebut meskipun menggunakan tarif promo, pelanggan tetap dapat melakukan pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami memastikan bahwa meskipun dalam program promo, pelanggan tetap mendapatkan fleksibilitas layanan sesuai aturan yang berlaku, sehingga perjalanan tetap aman dan nyaman,” terang Luqman.

Menurut Luqman untuk mengetahui daftar kereta api serta jadwal yang mendapatkan tarif diskon, masyarakat dapat mengakses aplikasi Access by KAI. KAI juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan melakukan pemesanan lebih awal agar mendapatkan jadwal dan tempat duduk sesuai kebutuhan.

“Dengan adanya Promo Silaturahmi ini, PT KAI Daop 4 berharap dapat terus memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendukung mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, dan terjangkau,” jelas Luqman. (E-2)