12 Bus Arus Balik Gratis Angkut 570 Penumpang dari Terminal Tirtonadi Solo

KEMENTERIAN Perhubungan memberangkatkan 12 unit bus arus balik gratis dari Terminal Tirtonadi, Solo, Rabu (25/3/2026), dengan total 570 penumpang. Pemberangkatan ini merupakan bagian dari program mudik gratis yang digelar Kemenhub untuk memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2026 sekaligus memberikan layanan publik yang aman dan nyaman.

Kepala Terminal Tipe A Tirtonadi, Joko Umboro Jati, menjelaskan bahwa seluruh armada telah melalui pemeriksaan kelayakan (ramp check) sebelum diberangkatkan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Pelepasan 12 unit bus mudik dalam arus balik lebaran ini membawa 570 penumpang. Seluruh armada telah melalui proses pemeriksaan kelayakan (ramp check) guna memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan," tukas Joko Umboro Jati di sela-sela pemberangkatan.

Hadir dalam acara pelepasan tersebut Wali Kota Solo, Respati Ardi, Kapolresta Surakarta Kombes Catur Cahyono Wibowo, dan Kepala Dinas Perhubungan Solo, Taufiq Muhammad.

Walikota Solo, Respati Ardi, mengapresiasi program mudik gratis Kemenhub dan sempat memberikan kuis dengan hadiah THR bagi pemudik yang akan kembali ke perantauan di kota-kota besar Jabodetabek. Menurut Respati, program ini sangat membantu masyarakat karena mampu mengurangi beban biaya perjalanan sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Salah satu peserta program arus balik gratis, Faisal, mengaku merasa terbantu dengan adanya program ini. Ia mudik bersama keluarga menuju Kabupaten Karanganyar.

"Saya mudik berempat, bersama istri dan anak, jadi bisa lebih menghemat pengeluaran. Saya sudah tiga kali ikut," tukas Faisal.

Para peserta berharap, tahun depan armada mudik gratis bisa ditambah dan menjangkau lebih banyak kota sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. (WJ/I-1)